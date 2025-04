Nuria Roca se ha llevado a Nueva York las New Balance más bastas que seguro que comparte con Juan del Val

Nuria Roca ya nos lo dijo hace unas semanas cuando la entrevistamos, Nueva York es una de sus ciudades favoritas y allí es donde encuentra la inspiración a la hora de elegir sus looks. Y nos lo ha vuelto a demostrar una vez más con este estilismo cómodos y muy chic para pasear por la Gran Manzana con gabardina y las zapatillas New Balance más bastas que seguro que comparte con su marido, Juan del Val. Porque nunca son suficientes zapatillas, y más en una maleta de viaje a una ciudad como esta.

Las New Balance 9060 son unas zapatillas de estilo futurista con inspiración retro, diseñadas para combinar comodidad y moda urbana. Incorporan la tecnología de amortiguación REVlite, que proporciona ligereza y respuesta reactiva, ideal para el uso diario. Su diseño chunky incluye una entresuela elevada y suela ancha, ofreciendo estabilidad y soporte en cada paso. Y ahora por culpa de Nuria Roca y su look en Nueva York, las necesitamos en nuestra vida. Fabricadas con materiales de alta calidad, como malla y ante auténtico, destacan por su durabilidad y acabado premium. La suela de goma antideslizante asegura tracción en diversas superficies, mientras que su estética moderna las convierte en un calzado versátil. Son perfectas para quienes buscan un equilibrio entre funcionalidad y estilo atrevido.

El look con New Balance de Nuria Roca

Y es que por algo es una de las grandes influencers de nuestro país. No hay nada que lleve que no se agote o que no nos haga desearlo hasta el infinito. Por algo, sus seguidores no le dejan de preguntar de dónde es cada prenda que saca en su cuenta, y esta vez lo ha hecho con las zapatillas más bastas del momento que triunfan entre las chicas más pijas de Madrid. Unas New Balance basta que ha combinado con un conjunto de punto que le da el toque más femenino, y a la vez cómodo, al estilismo.

Nuria Roca y su look en Nueva York. @nuriarocagranell

New Balance 9060 (189,95 euros)

Zapatillas 9060. New Balance

Unas New Balance que Nuria Roca ha combinado con la clásica gabardina que sacamos del armario cada primavera. Desde Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes hasta Meryl Streep en Kramer contra Kramer o Kate Moss en innumerables campañas de Burberry, la gabardina es sinónimo de estilo desde hace más de un siglo.