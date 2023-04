Amelia Bono ficha los originales pantalones metalizados más buscados de la primavera que han triunfado en Instagram y son la prenda más favorecedora de la temporada

Amelia Bono nos ha sorprendido con una combinación totalmente en tendencia que querremos lucir, sí o sí, esta primavera 2023. Porque seguro que ya estás cansada de ver looks perfectos para la Feria de Abril, que está a punto de empezar, como el que nos regaló Violeta Mangriñán en Sevilla protagonizado por el traje bordado rojo de Mango que ya tiene lista de espera y ha causado sensación en las redes sociales. Y posiblemente, también estarás un poco harta de las opciones para ser la invitada perfecta en tus eventos más especiales en esta nueva temporada que nos han ofrecido las influencers más importantes de nuestro país en Instagram y los famosos, como Mariló Montero o Sassa de Osma en el desfile de Pronovias que ha tenido lugar durante el Bridal Fashion Week de Barcelona. Por esta razón, hemos decidido analizar de forma exhaustiva el último look que nos ha regalado Amelia Bono en su cuenta de Instagram, donde supera los 464.000 seguidores. Un estilismo protagonizado por los originales pantalones metalizados más buscados de la primavera que han triunfado en Instagram y son la prenda más favorecedora de la temporada, sin duda.

Y es que no es nada extraño que Amelia Bono nos de ideas brillantes en las redes sociales para que brillemos con luz propia para en esta nueva temporada, ya que la hija de expolítico José Bono se ha convertido en una de las principales iconos de moda a nivel nacional, al igual que Victoria Federica, que nos ha descubierto en una tarde de toros en Sevilla que el traje de raya diplomática de Mango no se lleva con sandalias planas, porque es mejor ponérselo con las zapatillas más bastas. Pero es que teníamos que hacer hincapié en la clave infalible que ha compartido con el mundo recientemente porque podrá solucionarte todos los looks de esta primavera. Nos referimos, en concreto, a los originales pantalones metalizados más buscados de la primavera que han triunfado en Instagram y son la prenda más favorecedora de la estación.

Amelia Bono con los pantalones metalizados más buscados de la primavera. @ameliabono

Pantalones metalizados, de Brownie (69,90 euros)

Pantalones metalizados de Brownie. Brownie

En esta ocasión, Amelia Bono ha combinado los originales pantalones metalizados más buscados de la primavera que han triunfado en Instagram y son la prenda más favorecedora de esta nueva temporada con una camisa vaquera que también es tendencia.