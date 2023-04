Sara Carbonero confirma que este cárdigan que realza el bronceado lo puedes llevar con pantalones de vestir o con jeans para un plan con amigas

No se puede estar más guapa que Sara Carbonero con este cárdigan de 'efecto buena' cara' y que potencia el bronceado que tanto deseamos en primavera. Bueno en verdad es, no se puede ser más guapa que Sara Carbonero, pero eso ya lo sabíamos. Aunque la periodista ha querido empezar la semana con esta maravilla de look por las calles de Madrid mientras el resto de famosas están en la Feria de Abril en Sevilla. Desde Carmen Lomana a Victoria Federica o Violeta Mangriñán, mientras Isabel Díaz Ayuso sigue arrasando con sus estilismos en la capital de España. Pero volviendo a Sara Carbonero, no hay vez que la periodista suba una foto a Instagram que no nos inspire o nos cree un necesidad de moda, siempre con esa vida tranquila que a ella tanto le gusta disfrutar y predicar al resto. Y este año lo hace como imagen de Falconeri, de la que ya nos ha dejado mucho looks en invierno y ahora también lo hace en esta primavera tan calurosa.

Aunque nosotras ya estamos contando los once domingos que quedan para verano, la primavera ha llegado en todo su esplendor y Sara Carbonero es todo el mes de abril que podemos pedir. Por eso la periodista nos ha dejado un look perfecto de entretiempo que también nos puede servir para meter en nuestra maleta para el Puente de Mayo. Primero nos inspiro con la blazer boho que todas queremos llevar con jeans, o con el pantalón de transparencias perfecto para una escapada a Marbella o Ibiza, y ahora nos deja un estilismo perfecto si te quedas en la ciudad, como ella en Madrid, disfrutando de paseos por el retiro. Porque no hay prenda más primavera que un cárdigan finito con escote de pico, de esos que nunca faltan en el armario de las mujeres que mejor visten en entretiempo. Y Sara Carbonero es un claro ejemplo de ello con este look que nos ha dejado en su cuenta de Instagram como imagen de la firma italiana, Falconeri.

Cárdigan con botones, de Falconeri (298 euros)

Un estilismo de Sara Carbonero que es un claro ejemplo de esos looks de primavera que puedes llevar desde primera hora de la mañana con un pantalón de traje a la oficina o con unos jeans a dar un paseo o de cena con amigas.