Alba Díaz sucumbe al favorecedor top satinado de Zara que tú también querrás ponerte con los pantalones cargo más en tendencia

Por culpa de Alba Díaz tenemos que abrir el cajón de las combinaciones infalibles de cara a esta primavera 2023. ¿Estáis listos? Porque no iba a ser todo hablar de los vestidos de fiesta más favorecedores para la Feria de Abril o para convertirte en la invitada perfecta, ni mucho menos. Sí, podemos asegurar que hay mucha vida más allá de estas piezas con efecto tipazo que ya se han colado en los armarios de las influencers más populares de nuestro país. Y si tenías alguna duda, por pequeña que fuera, solo hay que desempolvar los conjuntos totalmente en tendencia que les han permitido brillar a aquellos iconos de moda que se han convertido en fuente de inspiración fundamental. Comenzamos este placentero viaje de casos de looks preciosos integrados por dos piezas con la elección triunfadora y más galáctica de Eugenia Martínez de Irujo para una noche especial en Madrid y tenemos que hacer una parada de rigor en el conjunto más pijo y vitamina de la primavera que ha llegado a Zara y que Rocío Osorno ya ha llevado con botas cowboy. Y para que no se nos pase la mañana recordando, terminamos este recorrido de buen gusto con la última combinación de Alba Díaz, que ha sucumbido al favorecedor top satinado de Zara que tú también querrás ponerte con los pantalones cargo más en tendencia.

Porque no es la primera vez que Alba Díaz demuestra en su cuenta de Instagram, donde supera los 303.000 seguidores, su fuerte predilección por estas prendas favorecedoras y sexis. Eso sí, la última vez que lo hizo estuvo en un ligero compromiso, ya que robó a punta de pistola del armario de su madre, Vicky Martín Berrocal, el top de punto que cuesta menos de 15 euros en Zara y sienta igual de bien a los 20 que a los 50. No sabemos si ha sido para emborronar ese caso de hurto al que, para que mentir, solemos someter demasiado a familiares y amigas o para dar ejemplo una vez más con su estilo arriesgado y personal, pero lo cierto es que la hija de 'El Cordobés' nos ha sorprendido este jueves con una magnífica combinación perfecta para la primavera 2023 en la que se ha entregado a un favorecedor top satinado de Zara que tú también querrás ponerte con los pantalones cargo más en tendencia.

Cuerpo halter negro, de Zara (19,95 euros)

Top satinado de Zara. Zara

Y tú, ¿te atreverías a combinar el top satinado de Zara que ha enamorado a Alba Díaz con los pantalones cargo más de moda?