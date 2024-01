Palabra de editora de moda, el animal print será el estampado estrella este 2024

Enero solo puede significar una cosa y es que "año nuevo, tendencias nuevas". Pero no siempre ocurre. Hemos hecho una selección de aquellas tendencias que se quedaron en 2023 y, por tanto, hay otras que seguirán en nuestro armario otra temporada más. Por ejemplo, los pantalones cargo seguirán siendo un imprescindible en nuestros looks diarios, y es que Alba Díaz ya nos lo confirmaba hace unos meses, o los abrigos de estilo batín de Pilar de Arce, la prenda predilecta de cada invierno porque, además de abrigarnos, gracias a su cinturón incorporado, nos estiliza y realza la figura. En cuanto a tejidos, el tejido tartán seguirá pisando fuerte, sobre todo en los meses de invierno y en prendas como chaquetas tipo sobre camisas o en mini faldas de tablas. Todas estas tendencias seguirán teniendo un hueco en nuestro armario, aunque hay un estampado que será la estrella. Se trata del animal print. Sí, un estampado atemporal que todas las amantes de la moda usan en su día a día y que se adapta a todo tipo de ocasiones y looks. Desde en bailarinas hasta en pantalones, pasando por cinturones y chaquetas, en tiendas podemos encontrar este estampado en todo tipo de prendas y accesorios.

Anna Padilla y su pantalón de leopardo nos enamoró el año pasado, combinándolo con un una chaqueta de cuero negra y unas botas de charol. Ella no ha sido la única que ha apostado por el animal print a la hora de escoger su outfit, y es que Paula Echevarría derrochaba estilo con un vestido animal print de corte cut out durante sus vacaciones de verano. ¿Te resulta complicado combinar el animal print en tu día a día? No te preocupes, te damos las claves. Como se trata de un estampado muy llamativo, lo ideal sería que lo llevaras con prendas más discretas y neutras, como un pantalón negro o blanco, dejando todo el protagonismo a este estampado. En cuanto al calzado, puedes hacer el look más informal con unas zapatillas blancas o, si lo prefieres, usa unas bailarinas de terciopelo en burdeos (para darle un toque de color al look). Sin más, te enseñamos algunas prendas en estampado animal print con las que arrasarás este 2024.

Falda estampado animal, de Zara (19,99 euros)

Falda estampado animal Zara

Chaqueta punto efecto pelo, de Zara (35,95 euros)

Chaqueta punto Zara

Jersey de cuello caja animal print, de Sfera (19,99 euros)

Jersey de cuello caja Sfera

Pantalón flare, de Stradivarius (9,99 euros)

Pantalón flare Stradivarius

Camisa satén, de Stradivarius (12,99 euros)

Camisa satén Stradivarius

Estas son algunas de las prendas de animal print que puedes encontrar actualmente en tiendas para vestirte con el estampado de moda.