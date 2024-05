La Infanta Elena es fiel a su cita con la Feria de San Isidro con su uniforme favorito para una tarde de toros

Ya sabemos que la Infanta Elena es una gran amante del festejo taurino, igual que su padre el Rey Juan Carlos, pasión que también ha heredado su hija, Victoria Federica. Por eso no ha querido faltar a la Feria de San Isidro en Las Ventas para terminar el festivo Madrid, y no solo a ella, también hemos podido ver a Teresa Urquijo con un estilismo de lo más clásico. Pero si hay un accesorio que nunca falta en los looks de la royal, es un sombrero. Y más para una tarde de toros. Por eso la Infanta Elena ha recurrido a su uniforme favorito para una tarde de toros en Las Ventas, traje, broche en flor y sombrero. Y es que ella no solo hace una declaración de intenciones con sus looks cuidados al milímetro con los que manda distintos mensajes, en muchas ocasiones para apoyar a la moda patria. Aunque no sea tan amante de la moda como su ex Jaime de Marichalar o su hija, Victoria Federica, ella siempre deja claro su estilo al que es muy fiel. Y una vez más lo ha vuelto a demostrar con este uniforme de primavera para una tarde de toros en Las Ventas. Y más en un día frío como el que hacía ayer en Madrid.

Las flores 3D han brotado por toda la semana de la moda danesa, y no en el suelo, sino en primera fila, en una continuación evidente de la tendencia maxifloral que tanto ha triunfado esta temporada y la Infanta Elena lo tiene claro. Y la semana pasada, en las pasarelas de primavera/verano 2024 de la Semana de la Moda de Copenhague, a pesar de un pronóstico atmosférico inusualmente sombrío, el street style mantuvo la energía habitual de la temporada a través de conjuntos con broches de rosas, gargantillas, cinturones y tops adornados. Pero no solo el broche de flor, la Infanta Elena ha sacado del armario su complemento fetiche, el sombrero que esta temporada está muy en tendencia. Firmas como Louis Vuitton se inspiran en el 'western', Beyoncé lanzará un disco 'country' y las expertas en moda ya han desempolvado el sombrero de ala ancha. La estética de la América profunda está de moda, y la Infanta Elena lo sabe porque es su accesorio favorito desde siempre.

La Infanta Elena en Las Ventas. Gtres

Es la segunda vez que vemos a la Infanta Elena en esta Feria de San Isidro porque ya se dejó ver el pasado viernes por Las Ventas con un estilismo de lo más parecido, lo que nos deja claro que es su uniforme para ir a los toros.