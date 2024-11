Pantalones anchos de Mango, Sfera y Primark que te resolverán cualquier look porque son cómodos y versátiles

Hace unas semanas te enseñábamos las americanas que las que más saben de moda iban a llevar este mes de noviembre, y ¿qué mejor para combinarlas que unos pantalones anchos?, nada, este combo de blazer y pantalones anchos se ha convertido en el favorito de las expertas y ahora también será el tuyo cuando veas los modelos que hemos seleccionado de Sfera, Primark y Mango. No importa el estilo que busques o el presupuesto que tengas estamos seguras de que vas a encontrar tu aliado perfecto entre nuestros elegidos.

Los pantalones anchos ya llevan tiempo con nosotras, pero desde que terminó la pandemia del COVID su popularidad ha crecido exponencialmente, ¿la razón? La mayoría de nosotras empezamos a adoptar una estética más relajada a la hora de vestir incluso para eventos formales o incluso para ir a la oficina, y es que a día de hoy es complicado que en tu oficina no haya un día que tú misma o alguna de tus compañeras aparezca con un par de pantalones anchos, y es que a quién no le pueden gustar este tipo de pantalones, son cómodos, versátiles y en la temporada otoño-invierno son capaces de hacerte el look con su sola presencia.

¿Cómo combinar unos pantalones anchos como las expertas en moda?

Si eres de las que adora todos los estilismos con pantalones anchos de tus celebrities e influencers favoritas, pero no estás segura de cómo incorporarlos en tu armario, sigue leyendo, te vamos a contar cómo los puedes combinar este otoño-invierno 2024/2025. Al principio de este artículo te decíamos que las americanas o blazers son una apuesta ideal para combinar tus nuevos pantalones anchos, pero además de esto, te animamos a que para un fin de semana casual le quites a tu chico del armario una camiseta o jersey tipo polo y te los pongas con tu par de zapatillas favoritas, sean las Samba, las New Balance o las que más te gusten. Otra idea más formal para combinar tus pantalones anchos es optar por un conjunto de 3 piezas como hemos visto a la Reina Letizia, compuesto por pantalones, chaleco y blazer todo a juego, por si no lo sabías el conocido como 'total look' es una de las tendencias más socorridas en los armarios de las expertas en moda en invierno, 5 minutos y estás lista. En cuanto al calzado además de tus inseparables zapatillas, este invierno apuesta por unos mocasines con calcetines, una opción atrevida, pero casi siempre acertada y si eres de las que prefiere no innovar y apostar por los clásicos, unos botines o botas de caña alta son siempre una buena idea para ir abrigada y con estilo allá donde vayas.

12 pantalones anchos de Mango, Sfera y Primark para incorporar a tu armario de invierno

Ahora que ya sabes cómo combinar los pantalones más cómodos y versátiles del invierno ha llegado la hora de conozcas cuáles son nuestros favoritos, hemos seleccionado una opción para todos los gustos, desde el eterno negro, pasando por numerosas opciones de pinzas perfectas para ir a la oficina en noviembre, diciembre o enero, también tenemos algo para las amantes del estampado animal o las fashionistas, a estas últimas les gustará saber que tanto los colores burdeos, verde oliva o marrón van a seguir pisando muy fuerte en los próximos meses, ah y casi se nos olvidaba, los pantalones de cuero vuelven un año más e influencers como María Pombo o Rocío Osorno ya los están empezando a llevar. ¿Ya sabes cuáles vas a añadir a tu cesta?

Pantalón ancho pinzas, de Sfera (25,99 euros)

Pantalón ancho pinzas Sfera

Pantalón largo ancho, de Sfera (27,99 euros)

Pantalón largo ancho Sfera

Pantalón ancho hebilla, de Sfera (29,99 euros)

Pantalón ancho hebilla Sfera

Pantalón largo ancho, de Sfera (27,99 euros)

Pantalón largo ancho Sfera

Pantalones chinos de pernera ancha, de Primark (18 euros)

Pantalones chinos de pernera ancha Primark

Pantalón jaspeado de pernera ancha, de Primark (26 euros)

Pantalón jaspeado de pernera ancha Primark

Pantalón de piel sintética con bolsillos de parche, de Primark (20 euros)

Pantalón de piel sintética con bolsillos Primark

Pantalón con estampado de serpiente, de Primark (22 euros)

Pantalón con estampado de serpiente Primark

Pantalón lana pinzas wideleg, de Mango (59,99 euros)

Pantalón lana pinzas wideleg Mango

Pantalón pinzas wideleg, de Mango (35,99 euros)

Pantalón pinzas wideleg Mango

Pantalón traje lana, de Mango (59,99 euros)

Pantalón traje lana Mango

Pantalón pinzas wideleg, de Mango (29,99 euros)