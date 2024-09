6 Pantalones anchos de Massimo Dutti que están en tendencia y no te quitarás esta temporada

Que los pantalones anchos están más en tendencia que nunca es un hecho, hace varias temporadas que hemos dejado atrás los pitillos por una estética más cómoda y relajada, y sinceramente esperamos que estos no vuelvan en un futuro cercano. Si es verdad que años atrás pensábamos lo mismo de los pantalones anchos y no los queríamos ver ni en pintura, pero así es la moda. Sin embargo, hay algo de los pantalones anchos que nos hace sospechar que estos se van a ganar un lugar en nuestros armarios por esta temporada y unas cuantas más. Si nos fijamos tanto en las pasarelas internacionales como en los looks street style de nuestras influencers de moda favoritas hay algo en lo que ambas coinciden, hoy en día la comodidad es la reina a la hora de vestirnos, y si no fíjate en el auge de las zapatillas o los zapatos de tacón sensato.

Nos encanta que la moda esté evolucionando en esta dirección y que los pantalones anchos sean uno de los abanderados de esta corriente donde vemos como la comodidad también puede llegar a ser sofisticada. En un par de semanas cuando nos pongamos manos a la obra con el cambio de armario estamos seguras de que los pantalones anchos van a estar ahí y que van a ser el must-have de cabecera para las que más saben de moda en la nueva temporada otoño-invierno 2024/2025 que está a punto de comenzar.

6 Pantalones anchos de Massimo Dutti para comprar hoy y llevar en lo que resta de año

Y sin más dilación estos son los seis pantalones anchos de Massimo Dutti que hemos seleccionado para que te pongas en diferentes ocasiones durante los próximos meses y que favorecen a cualquier edad, desde los 20 hasta +60.

Pantalón wide leg negro de Massimo Dutti (79,95 euros)

Pantalón wide leg negro Massimo Dutti

Un básico que no puede faltar en el armario de cualquier mujer, un pantalón negro de corte amplio y holgado para que te pongas a todas horas y seas la más elegante.

Pantalón traje ancho rústico pinzas de Massimo Dutti (79,95 euros)

Pantalón traje ancho rústico pinzas Massimo Dutti

Imagínate el clásico pantalón de pinzas que llevas a la oficina, pero en su versión más cómoda y elegante: así es este pantalón ancho de Massimo Dutti en color piedra que además tiene un chaleco a conjunto, de nada.

Pantalón wide leg estampado detalle cordón de Massimo Dutti (69,95 euros)

Pantalón wide leg estampado detalle nudo Massimo Dutti

Como ves el animal print esta temporada no se va a ninguna parte y seguirá muy presente en los armarios de las fashionistas más atrevidas. El detalle del cordón hace que este diseño se adapte con facilidad a cualquier cuerpo.

Pantalón fluido wide leg pinzas de Massimo Dutti (59,95 euros)

Pantalón fluido wide leg pinzas Massimo Dutti

Quien piense que la ropa blanca es solo para el verano, está equivocado si no mira esta maravilla de pantalones anchos con detalle de pinzas en color crudo. Una prenda ideal para llevar a la oficina durante el otoño con tonalidades similares, el resultado será de lo más elegante.

Pantalón wide leg satinado de Massimo Dutti (79,95 euros)

Pantalón wide leg satinado Massimo Dutti

Este pantalón ancho es el epítome de la comodidad y elegancia. Será tu mejor aliado para esos días en los que vayas directa de la oficina al afterwork o para una noche de copas con tus amigas, el acabado satinado será otra de las tendencias que pisará fuerte en la temporada otoño-invierno 2024/2025 y el resultado no puede ser más glamuroso.

Pantalón wide leg 100% lino pinzas de Massimo Dutti (79,95 euros)

Pantalón wide leg 100% lino pinzas Massimo Dutti

Hasta que el verdadero frío llegue tocando a nuestras puertas no queremos dejar de usar prendas de lino, y este pantalón ancho es una prueba de ello. Además de ser uno de los tejidos más sofisticados a día de hoy, nos encanta ese aire relajado que aporta a cualquier estilismo.

Estamos seguras de que estos pantalones anchos se van a convertir en una de las prendas que más uses en la temporada otoño-invierno. Y es que, estos pantalones lo tienen todo, son cómodos, favorecedores y de lo más elegantes.