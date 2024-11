La Reina Letizia sigue apoyando a los más afectados por la DANA con el traje de Mango más elegante y calentito para ir a la oficina en noviembre

La Reina Letizia sigue con una agenda marcada por el compromiso y la empatía con la sociedad, en esta ocasión enfocada en atender las necesidades de los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. Esta semana, la Reina se ha estado reuniendo en el Palacio Real de El Pardo con representantes de diversas organizaciones de gran relevancia social, en concreto en esta mañana ha hablado con representantes de Cáritas Española, la Red Europea Antipobreza-EAPN, la Plataforma del Voluntariado de España, la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma de Infancia España y Cruz Roja. A través de estos encuentros, la Reina busca comprender de primera mano las iniciativas que estas entidades están desarrollando para mitigar el impacto de la catástrofe climática y proporcionar asistencia a las personas y familias que más lo necesitan.

La cita de hoy se suma a una serie de reuniones que Letizia ha venido sosteniendo en los últimos días. A lo largo de esta semana la Reina ha mantenido otros encuentros con entidades de ámbito nacional dedicadas a la salud y la discapacidad, organizaciones que también están dedicando esfuerzos a apoyar a los damnificados por la DANA en sus áreas de especialización. Estos encuentros no solo subrayan su interés en las problemáticas sociales, sino que también evidencian su disposición a involucrarse activamente en la búsqueda de soluciones y a ofrecer su apoyo a aquellos que, en este momento, enfrentan una situación difícil.

El look de la Reina Letizia para una mañana de reuniones solidarias

Para una nueva jornada de reuniones, Letizia ha optado por un estilismo sobrio y funcional, que no proyecta solemnidad con la causa a tratar, pero que, al mismo tiempo, proyecta cercanía y empatía. Su elección ha recaído en un traje de tres piezas de Mango, confeccionado en un tejido jaspeado gris que añade calidez sin perder sofisticación, ideal para los días fríos de noviembre. El conjunto incluye un chaleco sin mangas, una americana de corte clásico y unos pantalones rectos que aportan comodidad y estilo. Este traje, de lo más asequible y elegante, refleja una vez más la habilidad de nuestra royal para combinar prendas accesibles sin importar la ocasión, convirtiéndolo en el atuendo perfecto para una jornada de compromiso social y que nosotras llevaríamos sin duda a la oficina en una mañana fría de noviembre.

El look de la Reina Letizia. Gtres

Chaleco traje jaspeado de lana, de Mango (39,99 euros)

Chaleco traje jaspeado de lana Mango

Pantalón traje jaspeado de lana, de Mango (49,99 euros)

Pantalón traje jaspeado de lana Mango

El look se completa con sus inseparables mocasines negros, que no solo son un símbolo de estilo y comodidad, sino también una elección pragmática para una agenda de múltiples compromisos. La elección de Letizia por piezas clásicas y funcionales pone en evidencia su apuesta por la moda como una herramienta de expresión personal, alineada con sus valores de cercanía y accesibilidad. Además, su estilo vuelve a remarcar una de las tendencias de esta temporada, el regreso del jaspeado como opción versátil y sofisticada para los looks de oficina, adaptándose perfectamente al clima otoñal y a los eventos formales.