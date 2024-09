Tamara Falcó también se ha ido de compras a Zara a por los pantalones grises de pinzas más anchos (y elegantes)

La semana de Tamara Falcó ha sido un no parar, pero entre tanto viaje a París o Barcelona, no podía fallar a su cita de los jueves con Pablo Motos y 'El Hormiguero'. Y si en la cena que tuvo en la Ciudad Condal nos sorprendió con un 'total look' rojo que nos adelantaba a la Navidad, ahora lo ha hecho con un estilismo de Zara. Porque sí, la marquesa de Griñón también compra en la marca de Inditex y esta vez se ha hecho con un conjunto gris de lo más otoñal, un look muy 'working' para ir a la oficina, con pantalones grises anchos y camiseta drapeada en el mismo tono.

Desde que los pantalones anchos se instauraron como el relevo necesario de las siluetas ajustadas que habían dominado la década anterior, no los hemos querido sacar del armario. Y Tamara Falcó se ha apuntado a este tendencia que triunfará este otoño 2024. La mejor prueba de que los pantalones anchos son los pantalones más importantes del otoño se ha encontrado, sin embargo, en el street style de Nueva York, Londres, Milán y París. En las cuatro principales capitales de la moda los pantalones holgados y cómodos han sido los más repetidos. Y ahora ha sido Tamara la que se ha comprado estos grises de Zara muy anchos paras ser la mejor vestida de 'El Hormiguero' un jueves más.

Tamara en 'ElHormiguero'. @tamara_falco

Pantalón pinza de Zara (39,95 euros)

Pantalón pinza. Zara

Se trata de este pantalón confeccionado en hilatura con mezcla de lyocell con tiro medio y cintura con trabillas, bolsillos laterales con detalle de pinzas en delantero y pierna ancha.