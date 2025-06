Ana Rosa Quintana presume a sus 69 años de look de madre orgullosa (e invitada perfecta) en la boda de su hijo mayor

Un enlace celebrado a orillas del Atlántico, en el paradisíaco Palmar de Vejer (Cádiz), se ha convertido en el escenario perfecto para que Ana Rosa Quintana nos recuerde que el estilo no entiende de edad, y mucho menos de etiquetas. La periodista ha ejercido de madre del novio este sábado 21 de junio en la boda de su hijo Álvaro Rojo, médico de profesión, y lo ha hecho con un estilismo impecable que derrocha elegancia relajada, sofisticación estival y mucha, mucha personalidad.

Frente a una lista de invitados reducida y bajo un entorno natural espectacular, Ana Rosa se ha vestido a la altura del momento ni demasiado discreta ni excesiva con un look que la confirma como una de las invitadas mejor vestidas del fin de semana. Un ejemplo perfecto de cómo interpretar el código de vestimenta en una boda en la playa sin perder ni un ápice de glamur. Porque sí, hay vida más allá del típico vestido sobrio para madres del novio, y ella lo ha dejado claro.

El look de Ana Rosa Quintana en detalle: vestido asimétrico con aire bohemio y accesorios muy bien pensados

Para esta ocasión tan especial, Ana Rosa ha elegido un vestido largo de gasa semitransparente, de escote asimétrico con una sola manga y estampado floral en tonos malvas, amarillos y lavandas. El corte fluido y la tela vaporosa acompañan perfectamente el entorno costero del enlace, y la elección del hombro descubierto le aporta un punto de sensualidad controlada, justo como mandan los cánones de la elegancia estival.

El look de Ana Rosa Quintana. Gtres

Pero si algo eleva realmente este estilismo son los accesorios. Ana Rosa ha completado el conjunto con un sombrero de rafia XL de ala ancha, perfecto para protegerse del sol con estilo, unos pendientes lágrima en amarillo que iluminan el rostro y una cartera tipo joya en rafia dorada que añade textura y luz. Como calzado, unas sandalias metalizadas con plataforma y pedrería, que aúnan altura, comodidad y ese guiño de lujo justo que pide una ocasión así.

Detalle de los accesorios del look de Ana Rosa Quintana. Gtres

A sus 69 años, Ana Rosa Quintana demuestra una vez más que el estilo no entiende de edad, y que la elegancia no tiene por qué estar reñida con la comodidad. Su look es un manual perfecto de cómo vestir en una boda veraniega (y en la playa), ejerciendo un papel tan especial como el de madre del novio sin eclipsar a los protagonistas, pero marcando estilo. Desde la elección del tejido y el corte del vestido hasta los accesorios estratégicamente seleccionados, todo en su look habla de experiencia, buen gusto y personalidad.