Paula Echevarría da la bienvenida al verano con el combo: top y falda más fresquito de su colección para Primark

Parece que el verano empezó hace unas semanas debido a las altas temperaturas en todo el territorio nacional, pero la verdad es que hoy, sábado 21 de junio es la entrada oficial de la temporada estival 2025. ¿Y qué mejor que celebrarlo estrenando modelito como ha hecho Paula Echevarría? A nosotras no se nos ocurre un plan más ideal. Desde que la actriz lanzara su última colección con Primark no hemos parado de querer hacernos con todo, desde vestidos negros, hasta bikinis de lo más favorecedores, la última obsesión veraniega corre a cargo de un conjunto monísimo en clave denim de top y minifalda.

No te estamos descubriendo nada nuevo al decirte que los 'total looks' o conjuntos del mismo color, van a seguir siendo los reyes de los armarios más estilosos del verano, ¿el motivo detrás del éxito de este tipo de conjuntos? Te resuelven el look en menos de 5 minutos y los puedes llevar tanto por separado como juntos abriendo un abanico de posibilidades que es muy agradecido, sobre todo cuando las altas temperaturas nublan hasta nuestro juicio estilístico. Por esto y mil razones más hemos vuelto a caer rendidas al último estilismo de la actriz asturiana.

El look de Primark con el que Paula Echevarría da la bienvenida al verano 2025

Además de ser un conjunto de lo más fresquito, cosa que se agradece cuando los termómetros no bajan de los 30 grados, tanto el top como la minifalda tienen precios muy competitivos, por su parte el top está disponible por 13 euros y la minifalda por 16 euros, o sea que el conjunto al completo te saldría por 29 euros, o lo que viene a ser un chollazo en toda regla.

Camiseta con bajo asimétrico de Paula Echevarría, de Primark (13 euros)

Camiseta con bajo asimétrico. Primark

Top sin mangas efecto denim y cuello redondo estilo cropped por delante y largo por detrás.

Minifalda de cambray con volantes de Paula Echevarría, de Primark (16 euros)

Minifalda de cambray con volantes. Primark

Minifalda a juego con la camiseta en efecto denim, detalle de volantes a capas y cinturilla elástica para a un ajuste perfecto.

Como ves Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer nos ha creado una nueva necesidad 'fashion' para empezar la nueva temporada de verano con mucho estilo y sin gastar mucho. Para completar el conjunto de Primark, la actriz ha elegido unas sandalias planas de tiras en color marrón que favorecen el bronceado y un bolso estilo shopper pequeño que puede llevarse también como bandolera de Celine así como pendientes dorados y gafas de sol con aires retro en carey.