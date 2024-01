Las New Balance de padre son las que Paula Echevarría no se quita ni con los conjuntos de punto más elegantes

Paula Echevarría es la reina de los zapatillas New Balance. Y sus favoritas son las blancas, esas que le podríamos haber robado del armario de nuestro padre o novio. Pero aunque parezca fácil, encontrar la zapatilla perfecto no lo es. Pero parece que Paula Echevarría las ha encontrado en este modelo de New Balance. Paula Echevarría tiene claro que el calzado más cómodo que aman las chicas que más saben de moda, y las más pijas de Madrid, son las zapatillas New Balance que compiten en las calles de las ciudades españolas con las zapatillas Hoff, las Nike o las Adidas. Y es que Paula Echevarría se ha vuelto la reina de las zapatillas, si hace unos días revolucionaba Instagram con otras New Balance , hoy lo hace con este modelo de los más vendidos en 2023.

Y es que por algo es una de las grandes influencers de nuestro país. No hay nada que lleve que no se agote o que no nos haga desearlo hasta el infinito. Por algo, sus seguidores no le dejan de preguntar de dónde es cada prenda que saca en su cuenta, y esta vez lo ha hecho con las zapatillas más bastas del momento que triunfan entre las chicas más pijas de Madrid. Unas New Balance basta que ha combinado con un conjunto de punto que le da el toque más femenino, y a la vez cómodo, al estilismo.

Paula Echevarría con look con New Balance. @pau_eche

Un outfit de Paula Echevarría para pasar el domingo con sus hijos, sin olvidarse del complemento que aman las mujeres más fashion, como es la gorra, o una buena bufanda para no pasar frío con estas gélidas temperaturas en Madrid.