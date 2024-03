Paula Echevarría arriesga (y gana) con este vestido de firma española que ha inspirado a todas las invitadas a los Premios Oscar 2024

Paula Echevarría se ha ido de fiesta con el vestido más creativo y glamuroso del momento. La celebridad ha disfrutado de la noche madrileña en la cena organizada por Tacha Beauty en el atelier de Ramón Freixa junto con Edurne o Rossy de Palma. "Lo mejor estar rodeada de tanta gente con la que me lo paso genial", ha comentado en su última publicación de Instagram. De la misma manera que las editoras de moda han analizado todos los estilismos en blanco y negro, tampoco han dejado pasar desapercibido el vestido largo de Paula Echevarría. Estamos hablando de una pieza totalmente original con una sola manga, una abertura lateral y toque en 3D de tul en el escote. Y es que es un diseño de la firma española Victoria Cimadevilla, que se distingue por ofrecer estructuras y creaciones totalmente diferentes. La actriz ha combinado el diseño tan espectacular con sandalias de tacón, de Jimmy Choo, y pendientes de Fetiche Suances. Asimismo, no ha dudado en ocuparse ella misma de hacerse tanto el hairstyle (un moño alto con mucho estilo) como el look de maquillaje natural y favorecedor.

Estamos a pocos días de disfrutar de la gala de los Premios Oscar 2024, donde analizaremos todos los looks de la alfombra roja. Y es que este estilismo de Paula Echevarría ha inspirado a todas las nominadas e invitadas de la noche para deslumbrar en el photocall. Porque el diseño creativo de Victoria Cimadevilla es digno de lucirlo tanto en unos premios como en una gala internacional de relevancia. Paula Echevarría es una de las reinas de la moda, puesto que nos ofrece indirectamente consejos de tendencia a través de sus estilismos. Nos estamos refiriendo tanto a este tipo de vestimentas formales como a las casuales y diarias con vaqueros de madre, plumíferos y sus New Balance de confianza.

Vestido 'Timeless'. Victoria Cimadevilla

En definitiva, Paula Echevarría nos ha dejado boquiabiertos con este vestido negro con detalle en 3D.