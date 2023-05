Paz Padilla le acaba de robar del armario a su hija Ana la blazer cut out (y sueltecita) que sienta igual de bien a los 20 que a los 50

De tal palo, tal astilla. Y eso es lo que pasa con Paz Padilla y Anna Padilla, que comparten hasta armario y no nos puede gustar más. Pero no solo ellas, también Vicky Martín Berrocal y su hija Alba Díaz, son las otras madre e hija famosas que también se intercambian sus looks. Y Paz Padilla acaba de robarle del armario a su hija Anna esta blazer 'cut out' de Mango que también le hemos visto a Dulceida o a Violeta Mangriñán, con lo que no hay dudas que es la americana más viral de la temporada. Porque si el 'cut out' vuelve a ser tendencia máxima a cualquier edad esta primavera, este diseño de Mango es todo lo que necesitamos en nuestro armario o maleta de vacaciones, y las influencers nos lo han dejado claro. Porque aunque nosotras seguimos pensando en los maravillosos vestido de Marta Lozano o Marta Díaz en el Festival de Cannes, o el pantalón de lino deportivo de Zara que llevan las mujeres 50+, este look de Paz Padilla es perfecto para ir a la oficina en estos días más fríos de la primavera.

Una blazer 'cut out' de Mango con la que que Violeta Mangriñán y Anna Padilla nos han enamorado al combinarla con unos jeans anchos de esos que parece que no están hechos para las chicas más bajitas pero ella nos ha demostrado que sí, combinado con una americana 'cut out' que estiliza y visualmente te hace parecer más alta. A primera vista, las prendas cut out pueden parecer algo desafiantes, pero ellas nos han vuelto a demostrar que no pueden ser más elegante y tendencia. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia. Una de las grandes tendencias de Primavera-Verano 2023 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y el pasado verano a Carmen Lomana, la Reina Letizia o Paula Echevarría. Y ahora esta tendencia también se lleva en americanas como hace Paz Padilla con unos pantalones de tiro alto negros debajo.

Americana estructurada cut out, de Mango (99,99 euros)

Una blazer de nueva colección de Mango con tejido mezcla de lino y algodón, con cut-out y diseño largo y recto con cuello pico con solapa. Y nos encanta como queda combinada con jeans largos, aunque también nos la imaginamos en verano con shorts.