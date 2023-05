Estos zuecos de piel con tachuelas de Mango de Anna Padilla ya tienen lista de espera (y no nos extraña) porque son perfecto para primavera

Anna Padilla te envidiamos (muy mucho), porque no solo tienes la cazadora reversible de flores mega agotada de Mango, que ahora también tienes los zuecos de piel y tachuelas que ya tienen lista de espera en la web de la marca catalana. Pero la parte positiva es que los zuecos sí que están disponibles en tienda física, pero ya os digo que la chaqueta es imposible encontrarla. Y no lo digo por experiencia propia después de recorrerme durante dos semanas todas las tiendas de Mango en Madrid, sí las dependientas ya me conocen. Y Anna Padilla tiene las dos prendas más deseadas de la temporada en su armario. Porque si ayer era Alba Díaz la que nos enamoraba con un conjunto rosa de Mango, o Violeta Mangriñán con un traje rojo de encaje de Mango, ahora es la hija de Paz Padilla la que nos crea una nueva obsesión de moda. ¿Anna nos dejas una semana tu armario? Gracias.

Los zuecos, aunque cómodos y versátiles, no son del gusto de todas las mujeres o no, al menos, como sí lo son las alpargatas y las sandalias de tiras finas, pero esta primavera todas vamos a caer en esta tendencia que ha llegado para quedarse en el armario de las mujeres y las chicas que más saben de moda. Los mules y zuecos de estética western se dibujan ya como imprescindibles de la próxima temporada y serán capaces de conquistar, incluso, a las que no son grandes amantes de las botas cowboy. Y la novedad de la temporada son los zuecos cowboy. Este calzado destaca por contar con un tacón medio similar al de las botas cowboy y puntera en pico, como si se tratara de una versión más primaveral y elegante de las botas más virales de las últimas temporadas.

Zuecos piel tachuelas, de Mango (52,99 euros)

Unos zuecos de Mango que Anna Padilla ya nos ha dejado claro que ella ha llevado por las calles de Madrid o a la playa. ¿Los necesitamos en nuestro armario? Evidentemente.