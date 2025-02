Polémica en redes sociales: Meghan Markle se pone una sudadera icónica de Lady Di

Hay quien dice que los estilismos casuales de Diana de Gales son mucho más inspiradores que los más formales. Mientras que algunos vestidos de fiesta respondían más a unos códigos estéticos algo recargados que triunfaban en los 80 y que ahora resultan ciertamente desactualizados, los estilismos de diario de la que fuera princesa de Gales bien podrían haber tenido lugar en nuestro siglo. Y ahora ha sido Meghan Markle la que ha recuperado una de las sudaderas más icónicas de Lady Di, y como siempre está en el ojo del huracán, no han tardado en lloverle las críticas.

En las últimas semanas, Meghan Markle se ha mostrado muy activa en redes sociales, mostrando partes de su vida más íntima para así lograr un acercamiento con sus seguidores. Hace apenas una semana, la duquesa de Sussex anunció que su marca 'American Riviera Orchard' pasaba a llamarse 'As Ever'. Una decisión que tomó para abrir fronteras en cuanto a los productos que pondrá a la venta: “Es una marca que creé y en la que he puesto mi corazón”. La duquesa de Sussex podría enfrentarse a problemas legales si quiere dedicarse a la venta de productos textiles bajo la firma 'As Ever' al ser similar a una marca de ropa china. Y ahora también la critican por copiar el estilo de Diana de Gales. ¿Hay algo que haga que no sea criticado?

La sudadera de la polémica: De Diana a Meghan

30 años después, Meghan Markle ha lucido una sudadera como la que que llevó Lady Di en lila de la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos. La exactriz tiene muy claro lo que debe de publicar en redes y cómo hacerlo. No deja nada a la improvisación. Así que esto es otro mensaje de moda.