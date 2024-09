Radiografía del icónico vestido blanco de Diana de Gales que será tendencia para ir a la oficina en octubre

Uno de los objetivos más complicados de conseguir en el sector de la moda es que tu estilismo no sea efímero, sino todo lo contrario. Conocemos a una de las mujeres más amadas por la sociedad internacional que lo consiguió, Diana de Gales. No le hicieron falta las redes sociales para cautivar con su fondo de armario tanto casual como de gala, sino simplemente su buen gusto ante la selección del vestuario en cada ocasión. Estamos de acuerdo con Dan Jones en una de las citas de su libro Diana: Style Icon, "en un mundo de fans desconocido hasta entonces, en la era anterior a las redes sociales, Diana emergió como un icono del estilo, rompiendo y restableciendo el manual de la realeza". Entre varios de los looks icónicos de Lady Di, como el vestido de la venganza tras hacerse pública una conversación del rey Carlos III con la reina consorte, encontramos el clásico vestido blanco que lució en concierto benéfico de los Niños de Bosnia en Módena (Italia) en 1997. En la década de los 90, la princesa de Gales confió en Versace para varios de sus atuendos en apariciones públicas, haciéndose histórico dicho diseño sobrio a la par que elegante de corte recto que le llegaba por encima de las rodillas. Asimismo, contaba con tirantes medianamente anchos que unían al escote redondo y pronunciado el símbolo clásico de la firma italiana. Diana de Gales lo combinó con zapatos de tacón sensato con tiras cruzadas en el empeine y sus pendientes joya con perlas favoritos.

La razón por la que el vestido blanco firmado por Versace se ha hecho tan icónico es gracias a la sencillez y sofisticación que le destaca. Es más, en la actualidad podríamos llevarlo para un evento o, incluso, para ir a la oficina junto con bailarinas, mocasines o zapatos de tacón sensato, como también lo hizo en 1997 Lady Di. Asimismo, nos recuerda a los vestidos impolutos que la Reina Letizia también luce en recurrentes ocasiones. Es más, este vestido se ha reinterpretado en otros desfiles de la firma italiana, como en la colección primavera-verano 2024 al estilo más coqueto o en 1999 en el desfile otoño-invierno por Donatella Versace.

Vestido de Diana de Gales firmado por Versace. @lady.diana._

¿Por qué queremos imitar el estilismo de Diana de Gales?

Al poco de comenzar su relación con el rey Carlos III, se convirtió en el tema principal de los medios de comunicación, así como de la sociedad internacional. No solamente su cercanía con el pueblo ha sido el detonante para convertirse en una de las royals más queridas, sino también por sus estilismos icónicos. La clave del éxito del estilismo de Diana de Gales ha sido combinar tanto prendas de diseñador como aquellas más casuales a la par que asequibles. Un truco que también pone en practica la Reina Letizia. En el caso de la princesa de Gales, aunque nos conquistara con vestidos de cocktail o con trajes de chaqueta y falda para sus apariciones públicas, lo cierto es que sus looks más imitados son los urbanos, con los que rompió las reglas de vestimenta de la casa real inglesa junto con los vestidos más arriesgados. No obstante, una de las razones por las que amamos el estilo de Lady Di es el uso de tendencias que siempre perduran en el fondo de armario de todas las temporadas, como los vestidos clásicos, las americanas con hombreras, los vaqueros rectos o las faldas plisadas.

El vestido blanco firmado por Versace que Diana de Gales llevó en el concierto benéfico de los Niños de Bosnia en Módena en el año 1997 es un ejemplo más de los looks que podemos imitar para ir a la oficina en otoño, junto con americanas clásicas y zapatos de tacón sensato (o el calzado más cómodo y en tendencia).