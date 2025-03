¿Cuánto bótox hay en este "Supervivientes 2025?

En la edición más esperada de "Supervivientes", doce celebridades se han lanzado a la jungla de Honduras, dispuestas a poner a prueba su resistencia física y psicológica. Sin embargo, entre las pruebas extremas, las alianzas estratégicas y las intrigas de los primeros días, hay un fenómeno que ha pasado desapercibido solo para los ojos menos perspicaces: la creciente fascinación por los retoques estéticos entre los concursantes.

A lo largo de los años, "Supervivientes" ha dejado de ser solo un escaparate de resistencia. Ha evolucionado también en un espacio donde las transformaciones físicas de los participantes se convierten en un tema recurrente, a menudo entre susurros y miradas furtivas. En este escenario, la fama se ha convertido en un arma de doble filo, donde los flashes de las cámaras no entienden de líneas de tiempo y la presión mediática lleva a muchos a recurrir a "una puesta a punto" antes de entrar a la competición. Lo que antes era tema de rumores, hoy es casi una regla no escrita: quien entre al reality, que no descuide su apariencia.

Nuestros expertos analizan, con ojo clínico, qué retoques se han realizado y cuánto habrán invertido los concursantes en la cirugía y la medicina estética, esa disciplina que, a pesar de estar en auge, rara vez se menciona en público.

PELAYO DÍAZ

El modelo ha sido uno de los más abiertos sobre su recorrido estético. Usuario habitual de bótox en el tercio superior, Pelayo también ha hablado en público sobre una remodelación de nariz, realizada mediante ácido hialurónico (500 € sesión), lo que le permitió obtener un perfil más estilizado sin recurrir a la cirugía. Además, según la Dra. Andrea Marroquín, de la Clínica Menorca, no es descartable que haya recurrido a tratamientos láser o luz pulsada para mejorar la calidad de su piel y tratar las manchas.

MAKOKE

Una de las figuras más controvertidas de la edición, la modelo y exmujer de Kiko Matamoros, no ha dudado en compartir sus intervenciones. Además del lifting facial, claramente visible, la Dra. Marroquín destaca su uso de rellenos de ácido hialurónico para una armonización facial y los hilos tensores que contribuyen a su rejuvenecida apariencia.

ÁLVARO MUÑOZ ESCASSI

El jinete sevillano ha sido discreto con sus retoques, pero las señales son claras: toxina botulínica en el tercio superior, rellenos dérmicos en el rostro y una posible rinoplastia, que ha afinado su perfil nasal, según la Dra. Marroquín. El toque final: un sutil trabajo de contorno mandibular que potencia la estructura ósea de su rostro.

ÁLEX ADROVER

Con un look más natural, el actor tiene la apariencia de no haber recurrido a grandes transformaciones. Sin embargo, la Dra. Marroquín sugiere que, si bien no parece ser un habitual de los rellenos dérmicos, podría haber utilizado algún neuromodulador en su rostro y realizado tratamientos faciales más sutiles para mantener a raya la flacidez.

ALMÁCOR

El joven influencer parece tener poco que esconder en cuanto a retoques estéticos. Según la Dra. Marroquín, es posible que haya recurrido al bótox (300 €) preventivo en el tercio superior, pero al ser tan joven, es poco probable que haya hecho una intervención más invasiva.

TERELU CAMPOS

La veterana presentadora ha sido siempre una de las más sinceras acerca de sus intervenciones. Desde el famoso tratamiento de High Fool para los brazos, hasta el uso de hilos tensores faciales y otros tratamientos para combatir la flacidez. La Dra. Marroquín no duda en afirmar que, debido a su piel radiante, Terelu también ha recurrido a estimuladores de colágeno y tratamientos que tensan y rejuvenecen la dermis.

ÁNGELA PONCE

La modelo trans, con su rostro esculpido a la perfección, lleva un régimen estético que combina el babybotox, ácido hialurónico en pómulos y zona malar, y mesoterapia con vitaminas. La Dra. Antonio Juliá, presidente de la Sociedad Española de Enfermería Dermoestética, también destaca su rinoplastia y la probable microblading en las cejas, un conjunto de tratamientos que refuerzan su armonía facial.

SAMYA AGHBALOU

La influencer de origen marroquí no escatima en detalles a la hora de embellecer su rostro. Con implantes de ácido hialurónico en los pómulos y los labios tratados con la técnica rusa, sus contornos faciales lucen esculpidos a la perfección.

ROSARIO MATEW

El cambio de Rosario ha sido de los más comentados. Se rumorea que ha pasado por el quirófano para realizarse implantes mamarios y retoques en la zona de los labios y el mentón, con un trabajo estético que también incluye la utilización de hilos tensores y bótox.

JOSHUA VELÁZQUEZ

Su look viril no es casualidad. Joshua ha recurrido a la marcación mandibular con ácido hialurónico, un toque que resalta la fuerza de su perfil masculino, y parece no haber escatimado en el uso de bótox ni en ortodoncia invisalign, en busca de una sonrisa perfecta.

BEATRIZ RICO

La actriz y modelo tiene un rostro afinado gracias a una serie de procedimientos que incluyen bótox, rellenos dérmicos en malar y pómulos, y un trabajo preciso en la mandíbula. La Dra. Juliá también apunta a una posible elevación de la punta nasal, todo ello para mantener una apariencia juvenil y armónica.

LAURA CUEVAS

En el caso de Laura, su look natural esconde un trabajo menos invasivo pero igualmente efectivo, con bótox en el tercio superior y probablemente una técnica de radiofrecuencia para mantener la firmeza de su piel.

A medida que los concursantes siguen su travesía en la jungla, la curiosidad sobre sus retoques estéticos solo parece aumentar. Supervivientes nunca fue solo una prueba de resistencia, sino también un campo de batalla donde la belleza se juega en cada arruga y cada línea suavizada. ¿Serán estos retoques lo que realmente los mantengan a flote, o la supervivencia será cuestión de resistencia genuina? El tiempo lo dirá.