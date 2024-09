La próxima semana se estrena la segunda parte de 'Emily in Paris' y estas son todas las tendencias que nos dejó la primera

A día de hoy habrá pocas fashionistas que no hayan visto la primera parte de la cuarta temporada de 'Emily in Paris' y en el caso de que seas una de ellas, esta es tu señal para que agendes una cita con Netflix y le das play a los cinco primeros capítulos. (Spoiler alert) Ocho meses después de ver como Emily decía adiós a Alfie en la boda de Gabriel y Camille, todos estábamos ansiosos de ver como la historia continuaba para nuestra americana más parisina y por fin el 15 de agosto pudimos ser testigos de los cinco primeros capítulos de la cuarta temporada. Donde como era de esperar las elecciones de vestuario de Patricia Field volvieron a ser de lo más comentado por las seguidoras de la serie, Patricia Field es la prodigiosa mente detrás de todas y cada una de las elecciones de vestuario de Emily y sus compañeros de reparto. Si eres una verdadera fashionista seguramente el nombre de Patricia te sea familiar y es que sí, ella también estaba detrás de los espectaculares outfits de Carrie Bradshaw en Sex and the City.

Y es que al igual que ocurrió con la tercera temporada de 'Los Bridgerton', Netflix ha decidido lanzar la última temporada de 'Emily in Paris' en dos partes. La primera parte como os decíamos se estrenó el pasado 15 de agosto y la segunda parte se estrenará la semana que viene (12 de septiembre) y como buenas fans de la serie, después de haber visto la primera parte no podíamos pasar por alto todas las tendencias que Emily y compañía nos han dejado. Y que mejor momento que hoy cuando muchas de nosotras estamos de vuelta de las vacaciones para alegrarnos el día analizando las tendencias que llevaremos en los próximos meses palabra de Emily Cooper. Pues vamos a ello.

Las tendencias más fashion que hemos visto en la cuarta temporada de 'Emily in Paris'

Desde accesorios para ser la más chic hasta el peinado que no te quitarás en cualquier evento. Toma nota.

Color amarillo

Emily con total look en color amarillo @lilyjcollins

El look monocromático de Emily en amarillo es algo que nos ha encantado. Durante toda la temporada primavera-verano el amarillo pastel ha llenado los armarios de las que más saben de moda para dar un toque de chispa a sus outfits y es que este color no solo seguirá siendo tendencia en otoño 2024, sino que es un color que favorece a todas.

Traje de rayas

Emily con traje de rayas Netflix

El power dressing está in desde hace varias temporadas, pero una vez más Emily lo eleva a nuevas dimensiones con este traje con estampado de rayas, una elección ideal para el partido de Roland Garros al que asistió, pero que nosotras sin duda llevaríamos a la oficina (sin el sombrero claro).

Total look

Emily con total look en azul eléctrico. @emilyinparis

Como ya veíamos en el primer outfit, los total looks o looks monocromáticos seguirán pisando fuerte esta temporada otoño 2024, y es que no solo ofrecen funcionalidad sin tener que romperte la cabeza pensando como combinar tus looks de rentrée, también aportan una esencia visual de lo más atractiva.

Estampado leopardo

Camille con look de estampado leopardo Netflix

Amantes del estampado leopardo estáis de enhorabuena porque sí, este estampado seguirá siendo el rey de los estampados en otoño, ya sea en un total look como Camille en 'Emily in Paris' o apostando por ligeros toques en accesorios o prendas más statement.

Diademas para el pelo

Emily con diadema de pelo Netflix

Hablemos de los accesorios, Emily y compañía como buenas fashionistas no salen de casa sin ellos, y el que más nos ha llamado la atención y estamos seguras veremos sin parar por las calles son las diademas anchas como esta que lleva Emily, y es que aportan un look de lo más french que nos encanta. Además, son el accesorio perfecto para esos días que no te ha apetecido lavarte el pelo, pero sigues queriendo lucir estilosa.

Wet look

Emily con wet look Netflix

Y por último, un look de belleza que no podíamos pasar por el alto, el maquillaje ahumado de Emily es lo más, pero lo que sabemos a ciencia cierta será un acierto para tus eventos u ocasiones más elegantes es hacerte un peinado efecto mojado o wet look, serás la chic del lugar, palabra de Emily Cooper.

¿Tú con cuál te quedas?