Analizamos la tendencia no-make up que está triunfando en la tercera temporada de ‘Los Bridgerton'

Las amantes de la saga 'Los Bridgerton' ya están tranquilas. O no, puesto que durante la segunda parte de la tercera temporada descubriremos cómo se desenlaza el romance entre Penelope Featherington y Colin Bridgerton. Sin embargo, si seguimos la narrativa de los libros, también se revelarán datos que llevamos esperando por saber desde el inicio de la serie: la identidad de Lady Whistledown o el nuevo deseo de Eloise Bridgerton por encontrar el amor. Bien es cierto que a lo largo de los episodios hemos analizado el vestuario de todos los personajes, en los que hemos descubierto tendencias que estarán presentes en esta temporada de primavera-verano 2024. Entre muchas, mencionamos los vestidos de estampados florales al más puro estilo coquette. Aunque sea una prenda imprescindible para esta temporada (y que nunca pasa de moda), ahora se ha creado un boom por tener todo un repertorio en el armario. Esta vez, nos pasamos al campo del maquillaje para explicar qué está pasando con la tendencia no-makeup que está triunfando en la tercera temporada de 'Los Bridgerton'. "La tendencia de makeup de Los Bridgerton viene influenciada por la tendencia coquette, que a su vez es una inspiración de maquillaje que adopta la colorimetría y la máxima representación de la feminidad de la época de la regencia de la reina Carlota", explica el maquillador profesional Miguel Bling. Es decir, si ya estaba en auge el maquillaje coquette hasta ahora, los personajes de la serie de Netflix lo han agravado.

¿Cómo se consigue el look de maquillaje de 'Los Bridgerton'? Si lo analizamos al detalle, la clave del éxito es utilizar menos productos beauty para conseguir un rostro de lo más natural y delicado posible. "Este estilo de maquillaje se basa en utilizar tonos pasteles, rosados y un efecto de maquillaje limpio y refinado, donde el protagonista es una piel de porcelana luminosa y sonrosada", afirma el experto. En los labios deberemos utilizar tonos en fresa que simulan el efecto tan deseado de labios mordidos, así como sombras neutras donde la máscara de esta solo aporta definición. Es decir, si estás obsesionada por conseguir el look de maquillaje de Penelope Featherington, lo puedes imitar con los productos beauty básicos que todos tenemos en nuestro neceser. "Para lograr looks como estos, lo ideal es utilizar productos en crema, sellas solo en la piel en zonas estratégicas y utilizar bases ligeras o un corrector solo en zonas puntuales dando un efecto más fresco", determina Bling.

La tendencia no-make up que está triunfando en 'Los Bridgerton' se puede conseguir con pocos productos beauty, así como con básicos que todas tenemos en nuestro neceser. Asimismo, se trata de una técnica que ya venimos utilizando desde hace varios meses.