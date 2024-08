El look de Lily Collins con blazer especial (y vaqueros) en la promoción de 'Emily in Paris' que nosotras llevaremos a la oficina en septiembre

No os lo vamos a negar, como buenas fans de 'Emily in Paris' que somos en esta redacción, estamos contando los días y las horas para poder ver la cuarta temporada en Netflix. Pero ya solo quedamos dos días, y LiLy Collins ya está de promoción antes del estreno. Y si el otro día os descubríamos los pijamas de Primark de 'Emily en París' que necesitamos para ver la serie, ahora vamos a hablar del estilo de la actriz en la 'promo' de la serie, que es pura inspiración para volver a la oficina en septiembre, que cada vez queda menos.

Pero, mientras el estilismo solo estaba acreditado por su estilista de confianza, el resto de su look, es decir, su look beauty lo conformaba su séquito de confianza al completo. A la melena Gregory Russell, a la manicura Thuy Nguyen y al maquillaje la única e inigualable Fiona Stiles. Con este trío de ases, Lily Collins no solo ha construido una estética entre Audrey y Carrey, ha dado forma a su polémico personaje. Y nosotras no hemos enamorado de este look básico con una blazer abotonada de lo más especial y vaqueros muy anchos de lo más en tendencia que es perfecto para volver a la oficina en septiembre.

La cuarta temporada de 'Emily in París' se esterna este jueves

La espera casi casi ha terminado. La cuarta temporada de 'Emily en París' está a punto de estrenarse (15 de agosto la primera parte y 2 de septiembre la segunda). Si has seguido la serie desde su primera temporada, te habrás dado cuenta de que Lily Collins y el resto de sus compañeros no solo han capturado la esencia del estilo parisino, sino que también ha marcado tendencia en el mundo del entretenimiento. Cada outfit de Emily y sus amigos ha sido una lección de estilo, y ya te adelantamos que esta temporada no va a ser para menos.