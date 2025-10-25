La Reina Letizia se coordina con Sofía en Valdesoto con un look marino confiado y accesible

Frente a los looks más glamurosos de estos últimos días en Oviedo, la Reina Letizia vuelve a acaparar las miradas este sábado con uno mucho más relajado y apropiado para un entorno rural. Con motivo de entregar el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 a la parroquia de Valdesoto del Concejo de Siero, ha hecho match tanto con la Princesa Leonor como con la Infanta Sofía, demostrando una clara herencia de estilo.

Durante la edición de 2024 en Sotres vimos a una royal atenta a las tendencias más otoñales, como fue con un abrigo de estampado de cuadros de la firma española Springfield, coincidiendo de nuevo con la heredera al trono. Una prenda de vestir que llamó la atención convirtiéndose en la gran protagonista del estilismo con un toque más moderno y juvenil. En dicha ocasión, lo combinó con jersey de punto blanco, vaqueros pitillo en negro, botas cómodas a tono y bufanda para sobrevivir a las bajas temperaturas. Ahora bien, Letizia ha revolucionado Valdesoto y ha sido innovadora en su maleta de viaje con un total look en marino.

Un look otoñal y casual que vuelve a ser inspirador

Como decíamos, para visitar el pueblo asturiano ha confiado en atuendos idóneos, cómodos y acertados. Si ayer le vimos con un vestido negro reutilizado con la incorporación de una capa fluida, ahora se ha adecuado al entorno con un estilismo casual, accesible y del día a día en sintonía con las bajas temperaturas. En sí, hablamos de un binomio en el que siempre confía porque funciona y no desentona en una actividad como esta. La Reina Letizia ha confiado de nuevo en el color marino para crear un estilismo conformado por jersey de punto en blanco de cuello redondo, vaqueros rectos de tono oscuro y botas en beige de suela track perfectas para el entorno rural.

La Reina Letizia en Valdesoto. Gtres

Han habido escasos accesorios, donde hemos visto un nuevo bolso cilíndrico en tono marrón que ha añadido a su armario. Un mayor protagonismo al look marino que ha dado un toque de color otoñal con dicho complemento. También, ha seguido presumiendo de su melena clavicut lisa con flequillo hacia un lado, así como de un maquillaje de lo más sencillo con una clara atención a la sombra de ojos oscura para ganar profundidad.

Un estilo de vestir accesible

Bien es cierto que en actos como los Premios Princesa de Asturias, Letizia hace uso de diseños de firmas españolas o del sector del lujo con una estética elegantísima. No obstante, en la mayoría de los actos oficiales, hace recurso de prendas de vestir que encontramos en marcas low cost, como puede ser Mango o Zara. Blusa holgadas, jerséis de punto, chaquetas o pantalones desvestir, entre muchos otros ítems. Y este look es uno de ellos, al ser un acto con la comunidad local en el medio rural asturiano ha hecho recurso de piezas funcionales y versátiles haciendo un equilibrio entre estilo y comodidad.

Ponemos el broche a los Premios Princesa de Asturias con la vista de la Familia Real al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, donde la royal ha vuelto a dar un ejemplo de estilo acompañadas de sus hijas. De nuevo, ha coincidido con Sofía siguiendo las mismas prendas de vestir: chaqueta cropped + vaqueros + jersey de punto.