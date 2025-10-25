La Infanta Sofía vuelve a su aire más juvenil con los vaqueros anchos más modernos en su visita al Pueblo Ejemplar 2025

En los últimos días en Oviedo, la Infanta Sofía ha sido una de las protagonistas a causa del punto de inflexión en su vestimenta. Ocurrió este 12 de octubre con un vestido de lunares como guiño a su madre y ha vuelto a pasar en los actos de los Premios Princesa de Asturias 2025 con un repertorio de atuendos elegantísimos que no han dejado indiferente a nadie. En estos momentos, acompañada tanto de su hermana como de los Reyes Felipe y Letizia ha demostrado su maestría a la hora equilibrar juventud con sofisticación en Valdesoto.

Como decíamos, ha sorprendido desde con un mono largo en negro con cuello halter y perneras anchas hasta con un vestido en burdeos de la firma española Miphai. Dos diseños que han sido todo ejemplos sobre cómo está comenzando a marcar las guías de su estética y esencia en la forma de vestir. La influencia de la Reina Letizia como de la heredera al trono han sido dos pilares fundamentales para dar camino a ello, como estamos viendo en los últimos meses. No obstante, sigue manteniendo ese aire más dulce o juvenil en su fondo de armario como acabamos de descubrir en su visita al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Si durante el año anterior estuvo en sintonía con Leonor con jerséis de punto en marino y vaqueros relajados, ahora ha vuelto a suceder con los vaqueros anchos más favorecedores, modernos y actuales.

El aire más juvenil de la Infanta Sofía en Valdesoto

Si bien últimamente ha optado por siluetas más sofisticadas, con materiales vaporosos o colores que definen su elegancia, ahora ha vuelto a mostrarnos su esencia en un look casual. Hemos observado una serie de prendas que son comunes en su vestidor, como son los cárdigans cuando refresca, los vaqueros rectos o las chaquetas de entretiempo que funcionan mucho más allá de abrigar. La Infanta Sofía ha escogido un look similar al de Letizia: jersey de punto fino en blanco con vaqueros de pernera ancha y chaqueta cropped en gris.

La Infanta Sofía en Valdesoto. Gtres

En cuanto a la prenda de abrigo, se trata de un modelo de la firma sueca & Other Stories, que actualmente se encuentra en su página web por 149 euros y está disponible en otras tonalidades. En estos momentos vemos una clara referencia a su madre en cuanto a la combinación de prendas (y coincidiendo con la pieza de abrigo), así como de su hermana en relación con los vaqueros anchos También, no ha contado con accesorios llamativos, ha confiado de nuevo en su melena suelta lisa con flequillo ligeramente ondulado y ha completado el estilismo con botas planas en negro.

La Familia Real en Valdesoto. Gtres

En sintonía con su hermana y madre

Ha vuelto a suceder. Y es que es común que entre hermanas se retroalimenten en cuanto a trucos de estilo, como hemos visto en anteriores ediciones del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias u otras ocasiones. La Princesa Leonor en Valdesoto ha vestido con total look en denim y chaqueta de efecto ante en marrón, coincidiendo con la estética de la menor. Lo que es cada vez más evidente es que cada una de ellas está conformando su sello personal e identificativo, haciendo match como una herencia de estilo de su madre.

La Infanta Sofía en Valdesoto. Gtres

En el último acto de los Premios Princesa de Asturias, la Infanta Sofía ha deslumbrado con un estilismo cercano y accesible. Sin ninguna duda, ha confirmado esa magia que tiene su forma de vestir donde el que juvenil todavía permanece.