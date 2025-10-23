La Princesa Leonor apuesta por el azul noche con un conjunto de chaqueta brillante y pantalón en el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias 2025

Oviedo ha vuelto a convertirse en el escenario más elegante de octubre con la celebración del concierto previo a los Premios Princesa de Asturias 2025, una cita clásica en la agenda institucional de la Familia Real. Los Reyes de España, junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, presidieron el acto en el Auditorio Príncipe Felipe, marcando el inicio de un fin de semana cargado de simbolismo y estilo.

El look de la Princesa Leonor: azul noche y destellos para una velada solemne

Para esta ocasión tan especial, la Princesa Leonor ha optado por un conjunto de dos piezas en azul noche, formado por una chaqueta con tejido tipo tweed salpicado de destellos brillantes de Emporio Armani y unos pantalones del mismo tono, creando un efecto monocolor elegante y equilibrado.

El look de la Princesa Leonor. GTRES

La chaqueta, de corte ligeramente entallado, juega con la textura del tejido y los reflejos metálicos que iluminan el conjunto bajo la luz del auditorio. Los pantalones, de línea recta y caída impecable, aportan sobriedad y sofisticación a un look que refleja perfectamente su madurez estilística y su creciente seguridad en los actos oficiales.

Leonor ha completado el conjunto con unos pendientes discretos y su melena recogida en un semirrecogido ondulado, un peinado sencillo pero muy favorecedor que deja ver sus facciones y aporta un aire juvenil y fresco. El maquillaje, natural y luminoso, se mantiene fiel a su estilo: piel radiante, pestañas definidas y labios en tono nude.

La Reina Letizia y la Infanta Sofía, en perfecta armonía

La Reina Letizia también ha apostado por la sobriedad cromática con un top de punto azul y pantalones oscuros, una elección minimalista y elegante que realza su figura. Por su parte, la Infanta Sofía ha lucido un mono negro con escote halter, confirmando su inclinación hacia looks depurados y muy favorecedores.

El resultado ha sido una imagen familiar armónica y muy estilosa, en la que los tonos azules y negros han dominado la paleta, transmitiendo unidad y sofisticación. Cada una ha brillado dentro de su propio registro, pero manteniendo una coherencia visual impecable.

El recuerdo del look de 2024: la evolución de un estilo

En la edición anterior, la Princesa Leonor fue protagonista con un body negro ajustado y una falda midi, un look muy aplaudido por su elegancia clásica. Un año después, la heredera al trono mantiene la misma esencia sobria pero da un paso adelante con este conjunto azul con brillo, que introduce textura y movimiento sin perder la discreción que caracteriza su estilo.

La Princesa Leonor con una falda plisada de flores en el Concierto Premios Princesa de Asturias 2024 GTRES

La elección de este diseño marca un equilibrio perfecto entre juventud y protocolo, y confirma que Leonor se ha consolidado como uno de los rostros más elegantes de la nueva generación real europea.

Una cita clave para la Familia Real

El concierto previo a los Premios Princesa de Asturias marca el inicio de unos días cargados de significado para la monarquía española. Más allá del componente cultural y artístico, este acto supone la antesala del gran día en el que la Princesa Leonor preside los premios que llevan su nombre.

Con su look en azul noche y destellos brillantes, la heredera ha vuelto a acaparar todas las miradas, demostrando que su evolución no solo pasa por su papel institucional, sino también por una madurez estilística cada vez más firme y coherente.