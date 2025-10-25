La Princesa Leonor deslumbra en Valdesoto: chaqueta de ante de firma española y pendientes heredados de su madre

La Princesa Leonor ha vuelto a acaparar todas las miradas en la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, celebrada este año en Valdesoto. Durante estos días le hemos visto sacar a relucir un repertorio de looks elegantísimos, así como haciendo un guiño a su madre, con el que ha demostrado una evolución de estilo. Ahora, en un entorno rural, se ha adaptado tanto al contexto como a las bajas temperaturas para conformar un estilismo funcional, pero con sello propio.

La mayoría de edad ha sido un punto de inflexión en el estilo de Leonor, añadiendo más prendas de vestir formales, estructuradas y sofisticadas. Se ha demostrado en actos oficiales, como recientemente en estos últimos días en los Premios Princesa de Asturias. Sin embargo, este sábado hemos visto una faceta más casual, del día a día y con ese aire más juvenil con el que todavía convive su vestidor. Si recordamos el año anterior en la localidad de Sotres (Cabrales), confió en una chaqueta de cuadros de la firma francesa Sézane (haciendo match con la Reina Letizia Letizia) junto con jersey de punto de Yerse, vaqueros rectos y botines negros.

La Princesa Leonor en Valdesoto con look relajado y juvenil

Por primera vez, la Princesa Leonor ha entregado el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 a Valdesoto junto con los Reyes Felipe y Letizia y la Infanta Leonor. Para ello, no ha dudado en apostar por prendas de vestir sencillas con aire contemporáneo donde la protagonista ha sido una chaqueta de efecto ante en marrón de la firma española Monpiel. Hablamos de una de las tendencias más fuertes de esta temporada de otoño-invierno 2025/26 y su modelo se trata de uno más fluido, con un cinturón incorporado con el que podemos marcar y estilizar la silueta. Actualmente está disponible rebajada de 330 euros a 281 euros. Lo ha acompañado con un total look en denim oscuro de efecto tipazo, así como con unos botines de tacón de serraje.

La Princesa Leonor en Valdesoto. Gtres

En relación a los términos beauty, esta vez ha optado por una coleta de media altura con ondas desenfadadas que ha enfatizado sus facciones del rostro, así como también ha deslumbrado con un maquillaje favorecedor y dulce en tonos rosados.

Unos pendientes heredados de Letizia

También, la royal ha elevado el estilismo con uno de los pendientes más especiales de su joyero por un motivo de peso: son heredados de su madre. Y es que se tratan de unos aros acabados en oro que ya hemos visto en anteriores ocasiones a Letizia y son propios de la colección Siroco de la firma CXC. Un detalle discreto, pero que suma a su estética como un símbolo de herencia familiar.

La Princesa Leonor en Valdesoto. Gtres

El cierre de los Premios Princesa de Asturias con guiño a su madre

Como decíamos, ponemos el broche de oro a los Premios Princesa de Asturias. Como hemos ido viendo desde este jueves en el Principado, la heredera al torno ha participado en cada uno de los actos, recibiendo a los galardonados, siendo cercana con la tierra natal de su madre o escuchando a los vecinos de Valdesoto en un día como hoy. De nuevo, ha consolidado una imagen como heredera al trono donde la elegancia ha sido su punto más fuerte, un sello identificativo también de Letizia. Ha estado en boca de todos con una chaqueta de tweed junto con unos pantalones azul noche de la firma Emporio Armani para el concierto previo, así como ha elevado un vestido low cost de H&M, con el que transmitió madurez y sobriedad.

La Familia Real en Valdesoto. Gtres

Cerramos una edición más, donde la sofisticación y la herencia de estilo han sido los protagonistas de estos días. Poco a poco vamos sumando más looks de la Princesa Leonor como ejemplos de evolución estilística y construcción de imagen com una heredera al trono con muy buen gusto.