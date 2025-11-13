La Reina Letizia recupera su traje burgundy más icónico (y made in Madrid) para conquistar como Rosalía la Universidad de Pekín

La Reina Letizia ha vuelto a demostrar que no necesita estrenar para deslumbrar. Durante su visita a la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, uno de los actos más significativos de su viaje a China, Doña Letizia recuperó uno de los trajes más aplaudidos de su armario: un impecable dos piezas burdeos de una firma madrileña que ya se ha convertido en parte esencial de su imagen institucional.

La blazer entallada y el pantalón recto, ambos de corte limpio y favorecedor, componen un look que se mueve entre la elegancia clásica y la modernidad silenciosa. El color burgundy —uno de los tonos que mejor funcionan en sus apariciones formales— añade autoridad, presencia y un punto sofisticado que encaja a la perfección con el tono académico del encuentro.

La combinación perfecta: sobriedad, diseño y mensaje

Debajo del traje, la Reina Letizia eligió una blusa negra con lazada al cuello, un gesto estilístico que potencia el aire diplomático del conjunto sin perder feminidad. El look se completa con zapatos negros de punta fina, una fórmula que estiliza y mantiene la coherencia cromática. Es un outfit que Doña Letizia domina, que repite porque funciona y porque transmite exactamente lo que requiere un acto institucional de estas características: equilibrio, serenidad y estilo propio.

King of Spain Felipe VI and Queen Letizia visits Beijing ANDRES MARTINEZ CASARES / POOL Agencia EFE

Lejos de buscar el impacto a través del estreno, la Reina demuestra que la repetición consciente es uno de los pilares de su filosofía de vestidor. Y este conjunto madrileño vuelve a confirmarlo.

Una visita marcada por el entusiasmo de los jóvenes chinos

La llegada de Doña Letizia al campus estuvo marcada por una enorme expectación. Más de un centenar de estudiantes participaron en el acto, muchos de ellos emocionados por conocerla y por mostrarle su vínculo con la cultura española. Entre saludos, móviles en alto y nervios, no faltaron confesiones tan espontáneas como divertidas:

“Somos muy fans de Rosalía”, aseguraban varios alumnos, mientras otros demostraban conocer nuestras costumbres culinarias más icónicas: “Conocemos la tortilla de patatas, la paella y el pan con tomate”, como cuentan en Vanitatis.

China Spain ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El ambiente era joven, vibrante y completamente entregado. Y en medio de esa energía, la Reina navegó con naturalidad, dejándose fotografiar, conversando con los estudiantes y representando la cultura española desde la cercanía.

Moda madrileña como puente cultural entre España y China

La jornada no solo destacó por el cariño del alumnado, sino también por el reconocimiento a décadas de trabajo de hispanistas chinos que han impulsado la enseñanza del español en el país desde mediados del siglo XX. Un acto cargado de contenido, en el que la moda también hizo su parte.

El traje madrileño de Letizia funcionó como una declaración silenciosa: moda española presente en un escenario internacional, diseño local viajando a uno de los epicentros educativos de Asia y un estilo que mantiene su identidad incluso lejos de casa.

Doña Letizia volvió a confirmar que repetir no es restar, es reafirmar. Y en Pekín, una vez más, lo hizo con elegancia, estrategia y mucha moda.