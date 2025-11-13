Aitana confirma su era nupcial en los Latin Grammy: tercer look blanco en 24 horas y vestido de encaje de 2.200 euros

Aitana ha vuelto a hacerlo. Después de sorprender ayer con dos looks blancos que parecían sacados de un editorial bridal, la artista española ha confirmado en la alfombra roja de Person of the Year en honor a Raphael —evento previo a los Latin Grammy 2025— que su era nupcial no es una casualidad, sino una declaración estética. Y lo ha hecho con un estilismo que mezcla artesanía, sostenibilidad y un punto rebelde que encaja como anillo al dedo con su nueva narrativa visual.

La cantante apareció con un vestido de encaje blanco firmado por Les Fleurs Studio, la marca parisina fundada por la española María Bernad, conocida por trabajar únicamente con materiales reciclados, piezas antiguas y textiles olvidados que transforma en auténticas piezas de colección. El diseño que ha llevado Aitana —el Edwardian Lace Dress, valorado en 2.200 euros— está confeccionado íntegramente con encaje original del siglo XIX, recuperado y reconstruido a mano en el atelier francés. Un lujo silencioso, íntimo y con vocación couture que pocas veces se ve en una alfombra roja de este calibre.

La era 'bridal' de Aitana

El vestido se articula en torno a una estructura transparente y escultural, con mangas alargadas, cuello a la caja y distintos paneles de encaje que generan un juego de luces precioso al movimiento. El diseño incorpora aberturas estratégicas y un patrón que alterna crochet, puntillas antiguas y bordados Edwardianos sin renunciar a la sensualidad. La pieza mezcla pasado y presente en un diálogo perfecto entre tradición y vanguardia, y Aitana lo defiende con una naturalidad absoluta.

Latin Grammys Person of the Year - Arrivals Chris Pizzello/Invision/AP Agencia AP

El look se remata con las botas blancas de Christian Louboutin, un modelo de caña alta y cordones que se ha convertido en la firma de estilo de esta etapa de Aitana. Son potentes, dramáticas y aportan un aire victoriano actualizado que encaja a la perfección con el vestido. El estilismo, coordinado por María Bernad y su equipo, mantiene ese equilibrio entre romanticismo y fuerza que Aitana está explorando este año.

Un 'beauty look' muy en tendencia

El beauty también acompaña la estética nupcial bohemia: melena suelta con ondas suaves, flequillo protagonista y un maquillaje en tonos tierra que potencia su mirada. Ella se mueve cómoda, segura, y eso se nota. Hay intención, hay mensaje y, sobre todo, hay coherencia con la línea artística que está construyendo para su próximo proyecto musical.

Después de su dos looks blancos de ayer —uno firmado por una firma italiana y otro para su actuación—, este tercer estilismo confirma que Aitana está abrazando un imaginario bridal contemporáneo que mezcla sensibilidad, teatralidad y moda con mayúsculas. Y, aunque no sepamos aún si es simple estética o guiño conceptual a su nuevo disco, lo cierto es que está marcando la narrativa de la alfombra roja de los Latin Grammy.

Aitana brilla, emociona y, sobre todo, vuelve a colocar el blanco como color protagonista de las grandes noches de la música latina. Y lo hace desde un terreno muy suyo: moderno, femenino y absolutamente inolvidable.