La Reina Letizia sorprende con un 'total look' negro con cuero incluido para una veraniega tarde de monólogos científicos en Madrid

De Gales a Cáceres, y de Cáceres a Madrid; así podríamos resumir los últimos días de la Reina Letizia, y también sus looks. Para una nueva tarde con temperaturas de pleno agosto, pero en mayo en Madrid, la Reina Letizia ha optado por un estilismo todo al negro para su cita anual con los monólogos científicos.

Y es que Doña Letizia ha asistido en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a la final de este certamen científico organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que involucra y forma a investigadores en la divulgación científica desde las primeras etapas de su carrera profesional. Además, es una oportunidad excepcional para poner en valor el uso del español como lengua de la comunicación científica a través de un formato innovador, ameno y cercano con el público general.

El look de la Reina Letizia al detalle

Si el pasado año, la Reina Letizia optó por un 'total look' blanco rescatando de su armario un top sin mangas de lo más original con el que ya le habíamos visto en ARCO, una blusa tipo origami a dos tonos de blanco, con cuello a la caja, esta tarde lo ha hecho con un estilismo en esa misma estética 'total look' pero esta vez en negro. Bien es cierto que durante los meses estivales tendemos a dejar a un lado las prendas en el tono más oscuro de la gama cromática, pero una vez más la monarca ha dado una lección de estilo en la que demuestra que bien llevado el negro también puede ser el color del verano. Ella ha apostado por un estilismo con una silueta de lo más favorecedora que juega a su favor con las proporciones a las mil maravillas.

Hablemos en detalle del look de Letizia en esta tarde de jueves por qué tiene mucho que destacar, para empezar nos encanta como ha elevado un simple mono negro a la categoría de imprescindible con ese toque cañero, pero sofisticado que la camiseta en cuero de manga corta aporta, y es que no podríamos esperar nada diferente de una prenda de &other stories, la firma de ropa favoritas de las nórdicas más estilosas. Por no hablar del corte tan ideal del mono, de líneas minimalistas pero pernera ancha para un efecto piernas infinitas inmediato, y ya para rematar su lookazo, los zapatos de puntera y tacón sensato que consiguen dar cohesión a todo el outfit. En definitiva, volvemos a caer rendidas ante el estilo y la elegancia de nuestra monarca, no nos extraña que desde cualquier rincón del mundo la proclamen una de las royals mejor vestidas de la actualidad.

Final nacional del certamen iberoamericano de monólogos científicos “Solo de Ciencia” Francisco Guerra Europa Press

No es el último acto de la monarca esta semana, ya que mañana la veremos en una de sus citas anuales favoritas. Mañana por la mañana, la Reina Letizia será la encargada de inaugurar la 84ª edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebra de nuevo un año más en primavera en el Parque de El Retiro, del 30 de mayo al 15 de junio de 2025, y tendrá a la ciudad de Nueva York como eje temático.