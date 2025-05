El look de madre orgullosa de la Reina Letizia con traje rojo icónico en la graduación de la Infanta Sofía

No solamente sabíamos que la Reina Letizia iba a viajar a Inglaterra para asistir a la graduación de la Infanta Sofía, sino también que iba a marcar tendencia con un lookazo. Una vez más, ha sido la protagonista de dar vida al dicho una madre hace todo por sus hijos desplazándose hasta la ciudad de Gales, de la misma manera que hizo recientemente en Panamá con la Princesa Leonor. No ha dudado en asistir a uno de los días más especiales de la monarca menor, donde pone el broche final a sus últimos años de Bachillerato en el UWC Atlantic College. Y tras dos años del estilismo que nos dejó para la misma ocasión, pero con la heredera al trono, Letizia ha vuelto a demostrar su buen gusto por la moda.

Los Reyes Felipe y Letizia han apoyado a la Infanta Sofía en el castillo de St Donat's en un momento que marcará historia y siempre será recordado. Sus rostros emocionados y orgullosos han llamado la atención de todos, tras estar varias semanas sin estar con su hija. De la misma manera, los estilismos que hemos visto durante la ceremonia también han sido motivo de escribir este artículo. Recordemos que durante la graduación de Leonor, vimos a Doña Letizia con su traje blanco tan icónico combinado con un top lencero en nude y con flores bordadas de Zara. Una vestimenta de lo más clásica, pero renovada y actualizada a las tendencias del momento. Ahora, ha vuelto a destacar (y se ha convertido en una invitada perfecta de categoría) con un estilismo de lo más formal, favorecedor y que no ha dejado indiferente a nadie.

El look de la reina Letizia para la graduación de la Infanta Sofía en Gales: traje clásico en rojo

Si la Infanta Sofía se ha graduado con un mono largo en rojo de Mango, su madre ha vuelto a confiar en en el traje de dos piezas (uno de sus atuendos imprescindibles en el fondo de armario). No es la primera vez que le vemos con este uniforme, pues se trata de una blazer de hombros estructurados con doble botonadura en negro y de un pantalón ancho de caída recta. De manera intencionada o no, se ha vestido a juego junto con la Infanta Sofía. Ha completado el look con top en negro, realizando una de las combinaciones más sensatas en cuanto a colores.

Los reyes asisten a la graduación de la infanta Sofía en el UWC Atlantic College Francisco Gómez/Casa de S.M. el Rey Agencia EFE

Como no cabía duda, este look de la Reina Letizia en la graduación de la Infanta Sofía se convertirá en uno de los más recordados. Una vez más, madre e hija se unen en la moda para protagonizar estilismos ejemplares y con una clara herencia del buen gusto.