Rocío Osorno agota en horas en Zara el vestido de punto cut out más sexy de este verano 2024

Quedan 7 días para que arranque el verano, y nosotras solo podemos pensar en todos esos vestidos que marcan la época estival. Pero no solo nosotras, también Rocío Osorno que ya ha agotado en Zara el vestido de punto más sexy para este verano. Y eso es lo que va a pasar con este vestido midi de punto de Zara como ya nos avisó la mujer que más sabe de Zara en España (@carmeron), y que nos acaba de confirmar Rocío Osorno con este post de Instagram. Y es que las chicas, y las mujeres, que más saben de moda en España no van a dudar en comprarse este vestido cut out de punto de nueva colección para meterlo en su maleta de vacaciones. Y sin duda, este vestido cut out de nueva colección de Zara se merece todos los sufrimientos del mundo porque no puede ser más bonito, y parecer de firma cara, pero en verdad solo cuesta 35995 euros. Porque vestido de Zara que luce Rocío Osorno, vestido que se agota. Y este ya tiene lista de espera en la web de Zara.

A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes, pero Rocío Osorno nos ha vuelto a demostrar que no pueden ser más elegante y tendencia. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia hace uno año. Una de las grandes tendencias de este verano 2024 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la súpermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y este verano a Carmen Lomana, Paula Echevarría y ahora Rocío Osornor son las que nos dicen que lo vamos a llevar en verano en todos nuestros vestidos.

Vestido punto cut out hebilla, de Zara (39,95 euros)

Vestido punto. Zara

Un vestido midi de escote pico pronunciado con aplicación de hebilla dorada y tirantes finos con detalle de tejido con hilo metalizado que Rocío Osorno ha conseguido agotar en cuestión de horas en la web de Zara.