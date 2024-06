Las chicas sevillanas con más estilo ya se han comprado el vestido de volantes de Mango de Rocío Osorno

Si ya estás pensado en los días que quedan para verano vas a querer fichar este vestido de Mango de lo más 'coquette' que ya se ha comprado Rocío Osorno. Y es que la influencer andaluza no nos deja de crear necesidades, y ahora lo ha hecho con este Reels en su cuenta de Instagram con diferentes prendas de nueva colección de la marca catalana que no pueden ser más románticas y veraniegos. Pero sin duda, nosotras nos hemos enamorado del vestido azul con bordado suizo y 'cut out'. Y para muestra un botón, porque la influencer ya lleva semanas siendo nuestra máxima inspiración tanto para ir a la playa como una de las mejor vestidas de Sevilla en el mes de junio con este calor. Porque si eres de las que nunca sabes cómo tienes que vestirte en estos días tan calurosos de junio, la influencer sevillana nos ha dado las claves con estos looks de lo más estilosos y en tendencia. Si eres de las que le encanta estrenar ropa cuando haces el cambio de armario, te van a encantar estos fichajes de Rocío Osorno de Mango.

Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena o un chaleco con lacitos como este. Sea cual sea tu plan para este fin de semana, vas a querer copiarle uno de estos vestidos a Rocío Osorno. Las rebajas de Mango están a punto de comenzar y, con ellas, importantes descuentos en todos los vestidos de la temporada. Sin embargo, la pieza central de la firma catalana sabe cómo crear auténticos objetos de deseo y lograr que la atención se centre también en las prendas recién aterrizadas.

Vestido volantes detalles calados, de Mango (69,99 euros)

Vestido volantes. Mango

Un diseño de tejido 100% algodón, evasé con volantes, cuello escotado, y tirantes anchos con detalles bordados y calados. Aberturas laterales con bajo con vuelo y cintura con goma elástica. Cierre de lazo en la parte posterior que nos parece de lo más ideal.