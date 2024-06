Yolanda Díaz se ha ido de compras a Zara a por este chaleco rojo del "me quedo" para su vuelta al Congreso

"No me voy, me quedo", decía ayer por la tarde Yolanda Díaz, y entre la dimisión y el quedarse, se ha ido de compras a Zara a por este chaleco crop rojo de nueva colección para estrenarlo en esta mañana en el Congreso de los Diputados. Lo que ha hecho es política de la buena. Cuando hay malos resultados electorales hay que asumir responsabilidades. "No me voy, me quedo dentro de Sumar", aseguraba en una atención a medios desde Suiza, desmontando así sus propia dimisión. La vicepresidenta, que argumentó un día antes su paso al lado para centrarse en su labor como vicepresidenta del Gobierno, descoloca ahora a su formación y al resto de partidos que la apoyan, quienes todavía hoy continúan digiriendo su dimisión. Y esta mañana, en el el pleno de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, hemos podido ver a Yolanda Díaz estrenando este chaleco rojo de nueva colección de Zara que se ha comprado para su vuelta al ruedo.

Si para anunciar su dimisión, y ayer su vuelta, la política apostado por el color blanco y todo lo que significa, hoy se ha empoderado con un todo al rojo que también dice mucho. El rojo es el color del fuego, del amor, el drama, el calor, el poder, la fuerza, la emoción, la pasión, la sangre y la lujuria. El rojo tiene significados asociados con sombras de peligro, violencia, ira, malicia y agresión. En este caso, queda claro que Yolanda Díaz es una experta en el poder de la comunicación no verbal a través de la moda, y ha querido mostrar poder y fuerza, en esta mañana que sabe que todos los focos están puestos en su persona, con este 'total look' rojo que le podemos copiar en Zara. El color rojo, en política, se utiliza para simbolizar los movimientos e ideologías revolucionarios o izquierdistas. Bandera roja, del movimiento obrero.

Yolanda Díaz de rojo en el Congreso. Gtres

Top chaleco botones ZW Collection, de Zara (29,95 euros)

Chaleco rojo. Zara

Se trata de este chaleco crop rojo con botones de Zara que Yolanda Díaz ha combinado también con unos pantalones rojos, que estilizan al máximo por ser cortito, y además también está a la venta en negro y blanco.