Rocío Osorno ha conseguido la blazer de fresas más buscada de la colección de Stefano Pilati x Zara

No hay prenda de Zara que se le escape a Rocío Osorno, y sabíamos que este conjunto de fresas de la colección de Stefano Pilati x Zara. Sin duda es la prenda más buscada, y la que más rápido se agotó en la web de Inditex cuando lanzaron la colección hace una semana, pero ella la ha conseguido. Y no solo la blazer, también la falda a juego con la que se ha marcado este lookazo que nos ha dejado en su cuenta de Instagram. No tenemos ninguna duda que estamos ante la colección más esperada y deseada del otoño, y por fin está a la venta.

Zara ha confiado en el diseñador Stefano Pilati para que traduzca su personalísimo estilo a una colección cápsula de edición limitada. Pilati, que saltó a la fama cuando fue nombrado director creativo de Yves Saint Laurent sustituyendo con temple y elegancia a Tom Ford, se convierte así en el último gran nombre de la moda invitado a colaborar con Inditex. Y aunque muchas prendas ya se han agotado, como esta blazer de Rocío Osorno, la falda por ejemplo aún sigue a la venta. Pero nosotras necesitamos en nuestro armario y en nuestra vida de otoño, esta blazer de fresas que no puede ser más especial porque te eleva cualquier look básico. Así que aunque en web esté agotada, nosotras la vamos a seguir buscando en tienda física.

Blazer fresas con lana de Zara (99,95 euros)

Blazer fresas. Zara

En una colaboración especial para Zara, el diseñador Stefano Pilati crea una extensa colección de prêt-à-porter y accesorios. Propuestas para hombre y mujer que exponen y amplían su firma estética, presentadas por primera vez bajo su propio nombre. Celebrando cuatro décadas de creatividad, esta primera colección homónima se inspira en el distintivo sentido del estilo de Pilati como individuo y como diseñador, traduciendo su singular expresión de la elegancia a través de una multitud de categorías.