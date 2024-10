Rocío Osorno está a punto de agotar el conjunto boho semitransparente de Zara que mejor sienta a cualquier edad

El pasado fin de semana Rocío Osorno estuvo como invitada de honor en la Gran Canaria Swin Week y, desde entonces, la influencer nos está sorprendiendo aún con algunos los estilismos que lució durante su estancia en la isla, aunque ya esté de nuevo en Sevilla. En esta última ocasión, la creadora de contenido nos ha sorprendido con un impresionante look para ir a la playa, un estilismo de lo más versátil que está a punto de agotarse en Zara.

Se trata de un conjunto semitransparente de inspiración boho compuesto por una camisa de manga larga y pantalón fluido con abalorios. "Un día en Canarias me hice una escapadita a la playa y grabé el look", ha escrito Rocío Osorno en Instagram junto al look.

Camisa semitransparente con abalorios, de Zara ( 69,95 euros) Zara

Aunque la influencer lo ha llevado para un día en la playa, lo cierto es que es un conjunto super especial y que se puede lucir en esta temporada otoñal combinándolo con una cazadora o trench. De hecho, a pesar de las bajas temperaturas de la capital y del temporal que está azotando a toda la península, quedan muy pocas unidades en la web de Inditex de cada una de las prendas.

Pantalón semitransparente con abalorios, de Zara ( 69,95 euros) Zara

La camisa está todavía disponible en algunas tallas y tiene un precio de 69,95 euros. El pantalón sí está disponible en todas las tallas y cuesta lo mismo que la camisa, 69,95 euros.