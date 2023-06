Rocío Osorno nos ha enamorado con este vestido de invitada perfecta de Zara (que ya se ha agotado en la web)

Cuando pensamos en los mejores looks de invitada, inevitablemente, nos viene ella a la cabeza. Rocío Osorno es una de las influencers mejor vestidas de cualquier evento y, sin duda, la más elegante escogiendo looks de invitada. La diseñadora no deja de sorprendernos con sus estilismos de ceremonia, lo hizo con este vestido rosa de princesa de cuento tan ideal de Mango, lo repitió con esta maravilla de vestido negro, ideal para eventos de noche y hoy lo ha vuelto a conseguir. En esta ocasión, la sevillana más inspiradora ha sido fiel a una de sus tiendas de cabecera, Zara, y se ha decantado por este vestido plisado halter, perteneciente a su colección de fiesta. Se trata de un diseño confeccionado a partir de poliéster, como un modelo con corte midi y cuello halter decorado con un cruzado plisado en el pecho, que deja sus impecables hombros al descubierto, le sienta como un guante y estiliza un montón, gracias a su abertura lateral.

Rocío Osorno ha decidido completar su look con unas sandalias de tacón fino moradas, decoradas con flores metalizadas y con un clutch y unos pendientes largos con diseños de hojas, ambos en tonos dorados, para aportar más luz al look. Y es que una vez más, la influencer nos ha enseñado a convertirnos en la invitada mejor vestida de cualquier evento y nos ha demostrado, al igual que Belén Corsini en la boda de Blanca Sainz y Guillermo Comenges que, esta temporada, el cuello halter y el corte midi son los aciertos más seguros en cualquier look de invitada.

Vestido plisado halter, de Zara (89,95€)

Y es que nosotras ya estamos corriendo a nuestra tienda de Zara más cercana porque, como era de esperar, este impecable vestido con el que Rocío Osorno nos ha enamorado (una vez más) ya se ha agotado en la web.