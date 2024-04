Rosalía revoluciona Beverly Hills con la camisa española de encaje totalmente transparente para una noche de cena

Del de "the look is with the shades", al look es con las transparencias. Tenemos que hablar de lookazo de Palomo Spain con el que Rosalía ha revolucionado la noche de Los Ángeles. Si ayer era Aitana con encaje y transparencias en México, hoy es Rosalía. De cantante catalana a cantante catalana. Lo que está claro es que las prendas de encaje y transparencias, están de nuevo de moda. Y además, un estilismo español porque ha sido el propio Palomo Spain el encargado de compartir este último look de Rosalía en su cuenta de Instagram con un diseño suyo. Se trata de una camisa blanca de encaje completamente transparente, combinado con unos pantalones de efecto cuero con el que sin duda, la cantante española no ha pasado desapercibida para ir a una cena en Beverly Hills. Si bien las camisas y faldas transparentes de encaje son una de las tendencias con más éxito y muchas celebrities las lucen dejando intuir el sujetador, Rosalía ha ido un paso más allá y se ha atrevido a llevar una camisa de encaje sin sujetador debajo. Sin duda, uno de los looks más atrevidos y virales de nuestra Motomami más famosa.

Rosalía completó su estilismo con unos pantalones de cuero negros y unas botas del mismo color con plataforma, todas las prendas de Palomo Spain. Especialmente a través de su prenda más emblemática, el naked dress, los juegos de transparencias han estado presentes en más del 70% de las colecciones de primavera-verano 2023, augurando así que nos encontramos ante una de las grandes tendencias que veremos en las calles y en las tiendas este 2024, y los últimos looks de Aitana y Rosalía nos lo dejan claro. Entre las firmas más destacadas en las que no han faltado los juegos de transparencias nos encontramos con Chanel, Dolce & Gabbana, Fendi, Givenchy, Valentino o Salvatore Ferragamo, todas ellas de muy diferentes formas que van desde vestidos en tonos lisos, hasta piezas con flores en relieve o apliques joya. Pero la cantante española ha apostado por moda española con este estilismo de Palomo Spain. En poco más de 5 años, Palomo Spain se ha convertido en una de las firmas más reseñables de nuestro país. De vestir a Beyoncé, Miley Cyrus o a Harry Styles, el diseñador cordobés es una de nuestras estrellas de la moda más internacional.

¿Lo que queda claro? Que esta primavera 2024 llevaremos transparencias, ya sea de un modo más atrevido como Rosalía sin nada debajo, o con un sujetador o top como ha hecho Aitana en su actuación en México junto a Danna Paola.