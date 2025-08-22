El método 6-6-6: la fórmula definitiva para que por fin cojas el hábito de caminar

El método conocido como "6-6-6" para caminar se ha posicionado como una de las tendencias virales más comentadas en la plataforma TikTok dentro del ámbito de la salud y el bienestar. Esta propuesta, de aparente sencillez, busca ofrecer una estrategia accesible para mejorar la calidad de vida de quienes la adoptan, prometiendo una serie de beneficios primordiales para el organismo.

Asimismo, la estructura del método se basa en una caminata diaria de una hora a un ritmo medio. Las tres cifras "6" hacen referencia a sus componentes clave: seis minutos de calentamiento previo al ejercicio, seis minutos de estiramientos al finalizar la actividad y la recomendación de realizar el ejercicio a las seis de la mañana o a las seis de la tarde. Este enfoque brinda una estructura clara para la rutina diaria.

Por otro lado, la flexibilidad horaria es una característica notable del "6-6-6", permitiendo adaptar las franjas de las 6 AM/PM a otras horas, como las 8 o 9 de la noche, lo cual resulta especialmente útil durante los meses de verano. Además, la práctica de la caminata puede llevarse a cabo tanto al aire libre, aprovechando entornos naturales o urbanos, como en una cinta de gimnasio, aumentando la accesibilidad del ejercicio.

Beneficios del método 6-6-6 y su implementación práctica

En este sentido, uno de los pilares del método "6-6-6" es su capacidad para instaurar una estructura que facilita el desarrollo del hábito de caminar de forma regular. Los 60 minutos de ejercicio diario que propone se alinean con la recomendación general de alcanzar o superar los 10.000 pasos. Para aquellos que se inician en la actividad física, desde GQ informan que pueden comenzar con sesiones de 30 minutos y aumentar la duración de forma progresiva hasta completar la hora.

Adicionalmente, la práctica regular de caminar ofrece beneficios para la salud integral. Contribuye de manera considerable a mantener la forma física, reduce los niveles de estrés y ansiedad, y proporciona ventajas cardiovasculares importantes. La constancia en esta actividad refuerza el bienestar general del individuo.

En definitiva, el método "6-6-6" se presenta como una estrategia sencilla pero eficaz para combatir el sedentarismo y mejorar el bienestar. Más allá de su origen como una moda en redes sociales, se consolida como una herramienta práctica para integrar la actividad física regular en la vida cotidiana de cualquier persona, invitando a la adopción de este hábito que, por su simplicidad, está al alcance de todos.