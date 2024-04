La falda de leopardo elegante más viral de Zara es la que las mujeres de 50 años llevan con zapatillas

Carmen Gimeno está dispuesta a crearnos necesidades esta semana con las faldas más tendencia de la primavera, y más virales de Zara. Si ayer era con la falda midi globo blanca, hoy es con la falda de leopardo y tul más tendencia de la temporada. Que en Zara hay una falda de leopardo de tul que yo me he comprado y no puede sentar mejor. No sabemos cómo ni cuándo empezó esta fiebre, pero algo está ocurriendo con los pantalones de leopardo que hace que todas deseemos tener unos en el armario para esta primavera 2024. Parte de la culpa la tienen las chicas portuguesas, pioneras en rescatar los pantalones de leopardo. Hablamos, por supuesto, de los pantalones de animal print de Zara, esos que algunas afortunadas como Carmen Gimeno ya tienen en su armario y otras han recuperado versiones de otras temporadas. Pero ahora necesitamos una falda de leopardo para estrenarla hoy mismo. Además, y por si fuera poco el boom de esta tendencia, va Marta Ortega y se pone un modelo que nos hizo pensar que, próximamente, llegarían a Zara. Y ha ocurrido. Un pantalón que se agotó en cuestión de horas porque a las siete de la madrugada ya no quedaba ninguna talla y que ahora tiene lista de espera. Como también pasa con esta falda de tul, pero que nosotras somos muy listas y ya nos compramos antes de que se agotara.

No sabemos lo que tiene el estampado de leopardo que nos vuelve locas a todas. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección. Aunque el leopardo siempre ha estado en nuestro estilismo, sí que es cierto que en esta temporada de otoño e invierno se ha enfatizado en los outfits de día y de noche. Y Carmen Gimeno nos ha enseñado cómo lucir esta falda de tul con estampado de leopardo de Zara, de la forma más casual con sudadera y zapatillas Adidas Samba.

Falda tul estampada, de Zara (17,95 euros)

Falda tul estampada. Zara

Una falda de tul con lista de espera en la web, que tiene su top a juego, pero que Carmen Gimeno ha decidido combinar de una forma mucho más casual con las zapatillas Adidas Samba que no faltan este año en el armario de las mujeres más fashion.