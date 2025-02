Sara Carbonero vuelve a la televisión con la eterna cazadora vaquera que siempre es moda

Sin duda es la noticia del lunes, Sara Carbonero vuelve a la televisión, y lo hace por la puerta grande en Telecinco. Han pasado diez años desde que Sara Carbonero dejó su trabajo como presentadora de deportes en los Informativos de Telecinco. Lo hizo cuando estaba en lo más alto de su carrera y se había convertido en uno de los rostros más reconocibles de la pequeña pantalla. Desde entonces, han sido pocas las veces en la que la periodista se ha prodigado delante de la cámara en la consecución de un programa de televisión, y ahora lo hace como reportera de 'Caiga quien caiga'. Un fichaje que ha anunciado con una conexión en directo desde Berlín con la eterna cazadora vaquera.

"Estoy en Berlín pasando el fin de semana, pero mañana estoy de vuelta, está todo controlado", contaba Sara Carbonero antes de responder a la pregunta de Santi Millán: "¿Aceptas unirte al equipo de 'CQC'?". Sara Carbonero no dudaba en responder un "sí, acepto", a lo que Lorena Castell reaccionaba: "Otra chica en el equipo, así me gusta". "Aún no sabemos dónde te vamos a envíar, si ves algo interesante por allí aprovecha, pero necesitamos que nos envíes tus medidas para hacerte el traje. Es un placer tenerte como reportera invitada de 'CQC", le decía Santi Millán. Y nosotras no podemos estar más contentas por este regreso, y obviamente nos hemos fijado en la cazadora vaquera que Sara Carbonero ha combinado con un jersey de cuello alto negro. Aunque también nos ha dejado otros looks de Berlín en sus Stories de Instagram con un abrigo de flecos.

Con fit holgado, hombros caídos y una largura mayor a la versión clásica, así es la cazadora de mezclilla que arrasa entre las expertas en moda, celebrities e influencers. Y que vuelve cada primavera al armario de las que más saben de moda, aunque Sara Carbonero la haya metido en su maleta a Berlín este fin de semana.