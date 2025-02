De Shakira a Jennifer Lopez, los mejores looks de la alfombra roja de los Grammy 2025

Las noches de premios siempre son nuestras favoritas por sus alfombra rojas, y esta madrugada en Los Ángeles no ha sido menos con los Grammy 2025. Desde la Crypto.com Arena en Los Ángeles, y con Trevor Noah como conductor por quinta ocasión, podremos ver a artistas como Shakira, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Sabrina Carpenter, Benson Boone, Doechii, RAYE y Teddy Swims sobre el escenario, así como otras grandes estrellas como Taylor Swfit y Olivia Rodrigo entregando los premios, y nosotras no hemos podido dejar de analizar sus mejores looks.

El californiano Kendrick Lamar se llevó cinco premios a casa, mientras que Beyoncé tomó el galardón por Mejor álbum del año. Y también para nosotras el premio a una de las mejores vestidas de la noche, porque hemos vivido grandes actuaciones, lookazos y momento de mujeres icónicas del mundo de la música apoyándose entre ellas. Y eso no nos puede gustar más. Sin duda el tema de la noche en la alfombra roja han sido los incendios de Los Ángeles, frente al lema 'Musicares Fire Relief, please donate at Grammy.com/Firerelief', posaban todos los innumerables artistas en una noche en el que el mundo de la música mundial se une.

¡Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammy 2025!

Taylor Swift de Vivienne Westwood

Beyoncé on vestido de alta costura de Schiaparelli

Shakira con vestido de Etro en naranja y negro

Sabrina Carpenter con vestido de JW Anderson y joyas de Chopard

Miley Cyrus con vestido negro de Saint Laurent y joyas de Tiffany & Co.

Jennifer Lopez de Stéphane Rolland

Una noche en la que no solo se celebra la música, pues el glamour y los estilismos más inesperados y llenos de creatividad serán también los grandes protagistas y los más esperados por los amantes de la moda con nuestras divas de la música brillando por todo lo alto.