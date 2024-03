Shakira revoluciona Times Square con un concierto sorpresa y los pantalones cargo satinados que las mujeres de 40 años le van a copiar

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", y Shakira lo está dejando más claro que nunca. La colombiana ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que presentará este martes un concierto gratis en el sector turístico de Times Square en Nueva York para presentar su nuevo disco "Las mujeres ya no lloran", que salió esta semana al mercado."Nueva York, ¡Nos vemos esta noche en Times Square a las 7:15 pm!", escribió la artista en su cuenta de X y los fans no han tardado en agolparse en las calles para este momento histórico. Shakira ha hecho show histórico con pantallas gigantes, iluminación y bailarines y comenzó interpretando su mítico tema 'Hips Don't Lie' para las más de 40.000 personas allí presentes, y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su look en negro con toques plateados, y los pantalones cargo satinados que le van a querer copiar todas las mujeres de 40 años. El anuncio de este evento, completamente gratuito, se realizó tan solo unas horas antes a través de las redes sociales de la de Barranquilla. "¡Hola New York! ¡Esto es increíble, absolutamente loco! Que increíble estar aquí en Times Square. Es asombroso verlos de nuevo, cantar para ustedes, volver a verlos, nada se compara con esto. Muchísimas gracias por todo el amor que me han dado esta semana durante el lanzamiento de mi álbum 'Las mujeres ya no lloran'", dijo Shakira en los primeros minutos de su actuación. Y como no, tampoco podía faltar su himno con Bizarrap.

Siguiendo la estética de estos días de promoción, Shakira ha vuelto a lucir un estilismo negro con toque platedos, acorde con las lágrimas que suelta en la portada de su nuevo disco. Porque si las mujeres tenemos que llorar, lo hacemos con brillo, antes de facturar. Y es que este modelo que nos traslada de forma irremediable a la década de los 90 no para de ganar adeptos, y sobre todo entre las mujeres de la generación Z. Pero ahora es la artista colombiana la que deja claro que las mujeres de casi 50 años como ella, también van a querer llevar pantalones cargo si son satinados como los suyos. Los pantalones cargo son los vaqueros de la primavera 2024, aunque pueden resultar más complicados de combinar. Por suerte, el street style de la semana de la moda de Copenhague ha dejado todas las claves para combinar bien esta tendencia, demostrando, además, que los cargo pants no entienden de edades.

Un conjunto negro que marcaba en plateado las partes más femeninas de la silueta de la mujer, como si de una marca de bikini se tratara. Lo que está claro es que Shakira ha hecho historia este noche haciendo que Times Square cantara con ella, y en español, ese "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" que se ha convertido en todo un himno de empoderamiento femenino de nuestra generación.