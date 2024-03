Shakira, el fin de un imperio llamado Piqué

Da lo mismo que utilice la música como terapia o que monetice el abandono, como la acusa el sector Piqué. Shakira hizo algo que no es fácil y fue reconocer su tristeza ante una ruptura compleja, tanto por pública como por la infidelidad manifiesta del deportista con la que es su actual pareja. Una vez que ya ha procesado su separación, echa el cierre a la historia de amor de doce años y siete días con Piqué y lo demuestra con «Las mujeres ya no lloran», su duodécimo álbum.

Este último trabajo, cuyo estreno mundial fue ayer, la convierte de nuevo en líder de ventas. Explicaba en la televisión de Miami que era el producto de transformar el dolor en experiencia de vida. «Tuve que recoger los pedazos de mí misma y luego volverlos a juntar. La música fue el pegamento». Ha pasado de las mujeres no lloran, facturan, al ya no lloran. Un buen cambio de estrategia personal y económica. Ya ha confirmado que, a partir de ahora, ya no volverá a reflejar nada que tenga que ver con su expareja. A Piqué lo llama «Voldemort», como el personaje de Harry Potter que «no puede ser nombrado».

El álbum viene con ocho temas inéditos, además de los tres anteriores, que estaban marcados por su desgaste emocional. Si en «Monotonía» aún se sentía culpable de que no hubiera funcionado su relación, en «Te felicito» deja a Piqué literalmente como un trapo. No llega a Paquita la del Barrio, que definía a su pareja como «rata de dos patas», pero casi. El último tema antes de colocar en las listas de éxito el álbum que acaba de salir fue «Acróstico», una balada acompañada de sus dos hijos.

Y con estas producciones musicales da por finalizado su luto emocional. Las cifras económicas que se han barajado de esta última etapa del desengaño, como la llaman sus seguidores o del despecho como lo define el entorno de Piqué, son espectaculares: más de cuarenta y dos millones de dólares solo en plataformas digitales, según el cierre del año pasado.

Su travesía del desierto emocional ha ido acompañada de otra más complicada, la de Hacienda y la petición de cárcel por parte de la Fiscalía. Después de un acuerdo, se instaló en Miami y no quiere volver a saber nada de Barcelona. No le faltan rumores de posibles nuevas ilusiones que, por el momento, no se han hecho realidad.

Gerard Piqué dejó de ser noticia por su historia sentimental con Clara Chía, pero ahora vuelve a sonar su nombre en las informaciones sobre las supuestas ilegalidades cometidas por Luis Rubiales. Cobró una comisión de 24 millones de euros por el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí. Quizá ahora eche de menos a los reporteros de los programas de corazón.