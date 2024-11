Silvia Abril: así enamoró a Buenafuente pese a su bigote y obscenos gestos

Desde ‘Homo Zapping’, Silvia Abril se coló en nuestros hogares convirtiéndose en uno de los personajes televisivos más divertidos y admirados. Ha tenido éxito en televisión, teatro y cine y su popularidad parece no tocar techo, lo que le lleva ahora a ser entrevistada por Pablo Motos este martes en ‘El Hormiguero’ en un programa que promete carcajadas. Presenta ‘Mamen Mayo’, una ficción que se estrena el próximo lunes 18 de noviembre y por el que está de promoción. Esto le expone a preguntas no solo sobre su fructífera carrera profesional, sino también por los avatares de su intimidad, en la que entra en juego otro nombre con peso propio en el mundo del espectáculo: el de su marido, Andreu Buenafuente. Con él coincidió en el programa que llevaba su apellido por título y donde ella daba vida a ‘la niña de Shrek’, entre otros míticos personajes. Tal fue su química que surgió el amor y desde entonces forman equipo.

Su idilio comenzó de manera discreta en 2007 y pocos son los detalles que han querido compartir sobre su día a día. Al menos en un principio, pues luego se fueron relajando y regalaban píldoras sobre su vínculo conyugal y su papel como padres de la pequeña Joana, su única hija. Por ejemplo, el presentador quiso dejar claro que no se enamoró de su esposa en el trabajo, pues no le atraía especialmente cuando la veía con bigote postizo, pelos en las piernas y oliéndose la axila con gestos obscenos que robaban risas, pero pocas pasiones. Eso fue después, en una fiesta en la que coincidieron que orquestaba un amigo en común. “Silvia estaba hablando mucho por teléfono, cerca del mar, en una playa. La volví a ver y pum. Creo en esas cosas, el puñetazo. Y dije esta chica a mí me ha gustado siempre”. Tan claro lo vio, que tuvo que desplegar sus armas de seducción para conquistarla que, por supuesto, pasaban por el humor. “Yo le voy dando un poco la turra, le hacía bromas y ella se reía, porque tiene muy buen reír, pero yo creo que pensaba, ¿este tío qué querrá? Hasta que ya le dije, mira me pasa esto”, aun así, Silvia Abril se hizo la dura y esperó más tiempo a darle pistas de que sí quería algo más con su compañero de trabajo.

Fue más adelante cuando un día “se acercó a mi mesa, en directo en el programa, disfrazada, se levantó la falda y en realidad me miró con cara de Silvia, no de ‘la niña de Shrek’. Nadie se dio cuenta, pero yo sí. Después hablamos mucho, fuimos a casa. Le dije que nos deberíamos dar un beso ya. Y ese fue el momento en que empezamos a salir”. Le costó lo suyo, pero ya llevan casi 20 años juntos y han formado una familia en común. Comparten una vida en la que el amor y el humor son protagonistas a partes iguales, pero manteniendo los hitos de su romance alejados del público que tanto le ríe las gracias.

Silvia Abril y Andreu Buenafuente presentarán la gala de los Premios Goya 2019 (Foto: Efe) larazon

Así, por ejemplo, no había conocimiento de que ya eran marido y mujer hasta que Concha Velasco se fue de la lengua y desveló su boda secreta por error. Aunque ya había rumores que ya les consideraba un matrimonio legalmente establecido, no fue hasta que la veterana actriz, amiga de la pareja, soltó la bomba hablando sobre Ada Colau: “Nos conocimos en la boda de Andreu Buenafuente y nuestra amiga Silvia Abril y tuve la suerte de sentarme a su lado, cuando oficiaste la boda”. Así, después se supo que Silvia Abril y Andreu Buenafuente se casaron el 12 de julio de 2017 en el Ayuntamiento de Barcelona con la alcaldesa Ada Colau como conductora de la ceremonia. La exactitud de la fecha la desveló después la propia humorista cuando quiso ponerse tierna con su marido y gritar el amor que siente por él en su cuarto aniversario de boda: “Quiero seguir mis días contigo”. Y así está cumpliendo.