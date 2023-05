Violeta Mangriñán deja a un lado sus looks para salir en defensa de su amigo Vinícius y plantar cara a los racistas

Violeta Mangriñán acaba de salir en defensa del futbolista Vinícius, amigo de su pareja Fabbio y de ella, tras los lamentables y bochornosos acontecimientos vividos anoche en Mestalla en el Valencia - Real Madrid. Y nosotras solo podemos aplaudirle, y más siendo de Valencia y aficionada del club 'ché'. Y más teniendo en cuenta todo los insultos que está recibiendo ya, tras la publicación en su cuenta de Instagram. Porque no podemos permitir que un campo de fútbol se convierta en una fiesta para los racistas, ni en España ni en ningún país. Y al final ese es el papel importante de las influencers , que además de influenciar con sus looks como hace a diario Violeta Mangriñán con sus estilismos de nueva colección de Zara, también lo haga para inculcar a la juventud los valores más importantes, y entre ellos está que no hay cabida para el racismo. Ni en un campo de fútbol ni en ningún sitio. Por eso, solo podemos aplaudir que Violeta haya salido en defensa de Vinícius, haya dado la cara por su amigo, pese a los seguidores que pueda perder y los insultos que está recibiendo. Porque eso es lo que más nos gusta de Violeta Mangriñán, que siempre es sincera, nunca se calla y no huye de las polémicas como otras compañeras suyas que por no perder seguidores permiten cualquier cosa. Porque este fin de semana, además de estar marcador por la boda de Joaquín Torres y Raúl Prieto en Sevilla y Tamara Falcó e Isabel Preysler como invitadas perfectas, también lo está por lo vivido ayer por la tarde en Mestalla.

Recordamos que el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior hizo una fuerte crítica este domingo a LaLiga y al aficionado español de fútbol, por el "racismo normal" en la competición, después de los incidentes con Mestalla que marcaron el duelo contra el Valencia (1-0), a la cual respondió contundente el presidente de la patronal, Javier Tebas.

Violeta Mangriñán sale en defensa de Vinícius. @violeta

Violeta Mangriñán sale en defensa de Vinícius. @violeta

Y repetimos, Violeta solo podemos apaludirte. Gracias por mojarte y por plantar cara al racismo. Ojalá más influencers se mojaran públicamente con todos los temas sin miedo a perder seguidores.