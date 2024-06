Solo queremos la falda pantalón más original de Laura Matamoros para completar nuestro look festivalero esta temporada

Laura Matamoros está pasando uno de los mejores momentos de su vida y así lo podemos ver en sus redes sociales. La celebritie, como buena amante de la moda, ya ha sacado a relucir todas sus prendas favoritas para el verano, dejándonos looks que no han pasado desapercibidos en redes y que, por tanto, se convertirán en una prenda imprescindible en nuestro armario, creándonos la necesidad de hacernos con ellas. En este sentido, Laura Matamoros tiene un estilo inconfundible: sencillo, cómodo y muy elegante, sumándose a todas aquellas tendencias que van con su personalidad. Si bien es cierto que, durante los meses de verano, la joven apuesta por prendas más básicas y cómodas, como por ejemplo los shorts, las bermudas y las camisetas tipo tank top. Es una gran amante de este tipo de prendas, pues podemos combinarlas con un sinfín de prendas. Ya hace unos meses nos sorprendía Laura Matamoros con tank top gris con unos pantalones vaqueros de pernera ancha, un look muy básico pero resultón ideal para tomar algo con amigas un día cualquiera. Sin embargo, este fin de semana, Laura Matamoros nos ha dejado un look que nos ha conquistado a todas. Se trata de una falda pantalón negro con un estampado de universo muy llamativo y original que ha combinado con un top negro, dejándole todo el protagonismo a la parte de abajo.

Sea como sea, esta prenda es un rotundo sí para ocasiones especiales (y casuales). Tengas el estilo que tengas, esta prenda se ajusta a todo tipo de situaciones, aunque, sobre todo, es ideal para eventos de noche informales como un concierto, un festival de música (un buen look festivalero) o una noche de fiesta con amigas. Ella lo ha combinado de una manera excepcional, pues un top negro es la clave absoluta para llevarlo. Sin embargo, también puede llevarse con un top de cualquier color: blanco, gris, rojo, etc. Se trata de un pantalón de pernera ancha muy cómodo ideal para llevar con unos taconazos si nos vamos de fiesta o unas alpargatas de cuña, si queremos ir algo más cómodas a fin de disfrutar durante toda la noche sin parar. Sin más que añadir, un look perfecto para las noches de este verano tan esperado.

Mesh trousers moon, de Insomnia Studio (99 euros)

Un look muy icónico ideal para las noches de verano. Sin duda, un acierto absoluto el de Laura Matamoros.