Solo queremos ir al gym con el conjunto de inspiración retro de Oysho que Amelia Bono ya ha estrenado

Amelia Bono no solo nos inspira con sus looks de calle, ahora también con este conjunto para hacer deporte con un toque retro de Oysho. Porque si hace una semana nos inspiraba desde República Dominicana con sus bañadores y bikinis, ahora ha hecho que nos entren ganas hasta de ir al gym. Los estampados geométricos, florales y psicodélicos que triunfaban durante las décadas de los 60 y 70 regresan a la moda poniendo de acuerdo a pasarelas, insiders y firmas. Y también todos esos modelos de deporte que llevábamos nosotras de pequeña, como este conjunto de Oysho que ya ha estrenado la hija de José Bono. Se trata de un dos piezas de pantalón corto y chaqueta de inspiración retro, en tonalidades azul y crema en material nylon. ¿A quién no le traslada ese tejido a su infancia o adolescencia? Aunque parezca un oxímoron, la nostalgia es tendencia. Las series y películas que triunfaban durante los años 90 han vuelto a golpe de remake, las tendencias de moda de aquella década, desde el temido tiro bajo hasta los pantalones cargo, han vuelto a subirse a las pasarelas y los integrantes de la generación Z que la abrazan como si la hubieran vivido ellos.

Si hubo un tiempo, allá por los años 90, en el que las tonadilleras más famosas de España viajaba “cómodamente” con su chándal y sus tacones, hoy esta prenda vuelve a colocarse en el centro de todo para dejarnos estilismos increíbles, ahora Amelia Bono ha hecho que queramos llevar este conjunto de nylon a la calle, sin necesidad de tener que hacer deporte. Ya no existen reglas a la hora de combinar y puedes aparecer en la oficina con pantalones de chándal marcándote el mejor look de la empresa. Mientras el pantalón de Adidas a todo color con las franjas blancas, vuelve por todo lo alto a la moda más glamurosa, este conjunto de Oysho también se va a colar en nuestro armario de primavera por culpa de Amelia. Porque aunque ella es la reina de los vaqueros, las zapatillas y los looks más tendencia, este chándal tampoco ha pasado desapercibido entre sus seguidoras de Instagram.

Amelia Bono en chándal. @ameliabono

Porque nosotras tenemos claro que la 'operación bikini' la queremos empezar con el chándal de nylon de Oysho que ya ha estrenado Amelia Bono y que nos traslada a nuestra infancia directamente en el colegio y a nuestras clases de deporte. Sí, esas que no nos gustaban nada.