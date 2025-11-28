Sonsoles Ónega deslumbra con el mono negro más sofisticado de la temporada en su gran noche en Madrid

Sonsoles Ónega ha vuelto a demostrar por qué es una de las figuras más admiradas en el panorama televisivo y literario. A solo unos días de cumplir 48 años, este domingo, la presentadora aterrizó en la Gran Vía de Madrid para vivir una noche especialmente emocionante: la premiere de Las hijas de la criada, la adaptación televisiva de su exitosa novela. Y lo hizo enfundada en uno de los looks más impecables que le hemos visto este año.

Un mono negro que eleva el concepto de elegancia nocturna

Para una cita de este calibre, Sonsoles escogió un mono de tirantes negro que redefine la sofisticación. El diseño, de líneas limpias y favorecedoras, combinaba una silueta minimalista con detalles de alto impacto. El escote en ‘V’ profundo alargaba el cuello y estilizada el torso, mientras que el corpiño estructurado enmarcaba la figura con precisión.

El look de Sonsoles. Gtres

La pieza estrella del look era, sin duda, el cuello tipo esmoquin cargado de brillo, un acabado glitter que aportaba luz sin restar elegancia ni caer en excesos. El pantalón recto y ligeramente largo reforzaba el efecto de verticalidad, creando una imagen pulida, rotunda y perfecta para una alfombra roja en plena Gran Vía.

Un beauty que potencia su sello personal

Fiel a su estilo, Sonsoles acompañó el look con su característico peinado arquitectónico, un corte corto lleno de textura y volumen que se ha convertido en su marca de identidad. El maquillaje, luminoso y centrado en la mirada, añadía un toque fresco y natural que equilibraba los destellos del mono.

El look de Sonsoles. Gtres

Una noche especial en clave profesional… y preludio de celebración personal

La presentación de la serie supuso un momento especialmente significativo para la periodista. Las hijas de la criada marcó un punto de inflexión en su carrera literaria tras alzarse con el Premio Planeta, y verla ahora convertida en ficción televisiva es un hito que ella misma ha vivido con emoción.

La premiere reunió a compañeros de profesión, amigos y numerosos rostros conocidos, convirtiéndose en el mejor anticipo posible para su inminente cumpleaños. Sonsoles brilló —literal y figuradamente— en una noche que celebraba no solo su historia literaria, sino también su impecable estilo personal.