Sonsoles Ónega habla sobre el problema de salud de su hijo: "Es vivir en permanente alerta"

Sonsoles Ónega ha roto con la discreción que tanto le caracteriza en lo que respecta a su vida privada y ha hablado como nunca sobre la enfermedad de su hijo durante un evento organizado por El Club de Malasmadres, en colaboración con la Federación Española de Diabetes (FEDE) y la plataforma 'Crecer Sin Diabetes. Su retoño fue diagnosticado en 2016 de diabetes tipo 1 y la periodista ha hablado de cómo es convivir con esta enfermedad autoinmune.

El testimonio de Sonsoles Ónega

Tal y como ha desvelado, gran parte de su día lo dedica a estar pendiente de su hijo. "Es vivir en permanente alerta. Estás casi obsesivamente mirando el teléfono móvil porque hoy en día ya hay dispositivos que te conectan al cuerpo de tu hijo y estás permanentemente viendo su evolución en momentos muy determinados del día, cuando llegas a casa, cuando sale del cole, cuando va a empezar a cenar... Y bueno, te hace, no diré vivir con más miedo del que una madre ya tiene, pero sí con una nueva alerta que cada minuto te está saltando", ha confesado Ónega.

Sonsoles Ónega Gtres

"Lo complica todo. Porque hasta que le coges el ritmo y entiendes lo que es la diabetes tipo 1 y el efecto que los alimentos tienen en el cuerpo de tu hijo, pues es un problema añadido", ha explicado sobre cómo es convivir diariamente con esta enfermedad, añadiendo que "es un problema del que nadie es muy consciente hasta que no lo vive o que lo sufre, así que es un check más en el listado de los asuntos de los que se encarga una madre".

Diagnóstico de su hijo

En una entrevista, Sonsoles Ónega reveló cómo fue su hijo diagnosticado. La presentadora lo llevó al médico porque "tenía ganas de hacer pipí todo el rato y mucha sed permanentemente". Antes llegar al centro, la ganadora del Premio Planeta le dio un batido de chocolate y, al realizarle las prueba del azúcar, dio más de 500, motivo por el que tuvo que ser ingresado.

La vida de Sonsoles y su familia cambió tras el diagnostico. "Un hijo enfermo es lo peor que a una persona le puede pasar. La enfermedad la vives de otra manera porque no solo te afecta a ti, sino a todo el equipo que somos", expresó la periodista.