Isabel Preysler, la última princesa Disney

Isabel Preyslerha decidió hacerle la competencia a su hija Tamara Falcó al aceptar la propuesta de la productora de «Mask Singer» para ser también protagonista de un documental a través de la firma Disney. Será una primera prueba para comprobar si la socialité tiene gancho en plataformas televisivas. Y si funciona entre la gente más joven continuará con más capítulos.

Su historia real, y no la ficción, la publiqué hace treinta años en la primera biografía de su vida, «Reina de corazones», que después sirvió para documentar las serie «Lazos de Sangre» y «Hormigas Blancas». Esta vez lo que veremos será a Preysler centrada en sus preparativos navideños. Al menos es lo que se sabe hasta ahora y lo que han transmitido los responsables de Disney+. Hay un añadido que sirve de anzuelo: ofrece un perfil de cada uno de sus hijos. La reunificación mediática y televisiva de todos ellos es menos probable.

Salvo Enrique Iglesias, que con los años se ha convertido en uno de los artistas latinos más importantes y que vive de su música, el resto son personajes de sus propias historias y, por lo tanto, remunerados independientemente de la madre. Tamara, por ejemplo, ha demostrado ser ya una marca por si misma al margen de sus orígenes. Es cierto que en su caso no tuvo suerte en sus inicios televisivos. El reality «We Love Tamara» que tenía previsto emitir diez capítulos solo duró un mes. En noviembre de 2013, y con una audiencia que no superaba los quince mil espectadores, la productora dio por finiquitado el espacio. Con el tiempo triunfó como protagonista de su documental, «La marquesa» y después con sus intervenciones en «El Hormiguero» Hay que recordar que su cambio de registro fue «MasterChef».

Cartel de 'Isabel Preysler: Mi Navidad' Disney+

En esta nueva etapa televisiva Isabel Preysler puede repetir la trayectoria de su hija. Hace un cuarto de siglo probaba suerte con un programa en Telecinco al que los responsables bautizaron con el título «Hoy en Casa» Era la presentadora y daba paso a varios espacios de moda, belleza, decoración y lo que hoy se definiría como «estilo de vida». Apareció en seis capítulos y no hubo renovación al alcanzar solo el doce por ciento de audiencia. La crítica tampoco fue buena y ella también reconocía que no era su mundo, que no era natural ante las cámaras a pesar de los muchos reportajes gráficos para su revista de cabecera donde aparecía varias veces al año. En ocasiones sola y otras con la familia. Sobre todo, con Tamara y Ana Boyer.

A pesar de ser un personaje que cada Navidad entraba en los hogares con los anuncios de Porcelanosa y Ferrero Rocher, su vertiente televisiva no convencía. Ni a ella misma ni al público que en cambio sí consumía las revistas en las que aparecía en portada. Su gran amiga Carmen Martínez-Bordiú, que tuvo también su programa e intervino en «Mira quien baila», la aconsejó que se buscara a un profesional que la enseñara a ser más natural.

En la actualidad no mantiene el contrato con Porcelanosa salvo apariciones puntuales. Ahora es Tamara la que cede su imagen a la firma azulejera en presentaciones como chef.